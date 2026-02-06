Caballero censura que el Gobierno use Valencia Parque Central como "plataforma electoral" para "colar" a Bernabé

El edil portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de València y del PP en este consistorio, Juan Carlos Caballero, durante la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, presidio por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, Juan Carlos Caballero, ha censurado este viernes que el Ejecutivo central pretenda usar la sociedad Valencia Parque Central como "plataforma electoral" para "colar" a su delegada en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV-PSOE, Pilar Bernabé.

Asimismo, ha señalado que esta entidad --formada por las administraciones central, autonómica y local y encargada del desarrollo del Parque Central de València y del soterramiento las vías de los trenes de Cercanías y larga distancia que llegan hasta ella-- no puede ser "un espacio de confrontación política" para "hacer campaña" y para que Bernabé, también candidata socialista a la Alcaldía de la capital valenciana, haga "oposición" a Catalá.

El también portavoz del PP en el consistorio valenciano se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, al hacer una "reflexión" sobre lo sucedido este jueves en la reunión convocada para desarrollar la junta general y el consejo de administración de Valencia Parque Central. Estos encuentros no se llevaron a cabo y quedaron finalmente suspendidos.

El Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, acusó a la Generalitat y al Ayuntamiento de València de "vetar" el nombramiento de Pilar Bernabé como consejera de la sociedad. Por su parte, el Consell y el consistorio, que no hablaron de veto, indicaron respecto a la suspensión de esas convocatorias, que no les había llegado la información correspondiente a los puntos que se iban a tratar.

Posteriormente, el Ministerio y Ayuntamiento consideraron que lo sucedido suponía una "crisis" en la entidad y se reprocharon mutuamente pérdida de "confianza" y falta de "lealtad".

Juan Carlos Caballero ha hablado en su comparecencia este viernes del "interés del Gobierno de España" por "politizar y colonizar todas las instituciones, las empresas públicas y toda la esfera pública y privada" del país.

El edil ha reiterado que a las administraciones valencianas no se les dio "la información ni la documentación" correspondiente a las reuniones previstas y ha apuntado que fue el secretario de Estado --de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano-- quien comunicó a estos dos entidades que se "pretendía sustituir a un cargo técnico" por Bernabé como consejera.

Caballero ha considerado que esa es una propuesta "muy grave" teniendo en cuenta que Valencia Parque Central es "una sociedad instrumental, una sociedad de gestión que pretende mejorar la coordinación entre instituciones" y que "no es lo más oportuno por parte del Gobierno querer convertirla en un espacio "político", de "confrontación política" y de "crispación" para "hacer oposición a Catalá". "Para hacer oposición ya está el grupo municipal y el pleno del Ayuntamiento", ha remarcado.

"No hay nadie que entienda que a la candidata del Partido Socialista la quieren incluir en la sociedad por su currículum, en muchos casos por su currículum fake", ha añadido el portavoz 'popular', a la vez que ha afirmado que aspira a situarla en la sociedad "por ser la candidata en València".

"Eso no va en favor de la cooperación, no va en favor de la confianza entre administraciones públicas y no mejora en nada las condiciones ni cómo se va a trabajar para la ciudadanía. Parece que quieren utilizar Parque Central como una herramienta electoralista" para "colarnos como personal técnico a la delegada de Sánchez, a la candidata del Partido Socialista en València", ha insistido.

Así, ha descartado que la entidad sea "un espacio donde empezar la campaña electoral". "Hay otros espacios", ha subrayado, tras lo que ha planteado que "los espacios de campaña electoral tienen su vía y los de cooperación institucional, otra".

"Si la candidata del Partido Socialista en València no se fía de su grupo municipal ni de su portavoz, que lo cambie, pero que no traten de manosear sociedades, espacios de cooperación", para convertirlos "en una herramienta electoral", ha apostillado Caballero.

"CARGOS TÉCNICOS"

El edil ha manifestado que el Ejecutivo central debe designar para València Parque Central "cargos técnicos y directivos del ministerio --de Transportes-- o de Adif" y no "a la candidata socialista" en la capital valenciana, que "no tiene competencias en materias ferroviarias". A su vez, ha defendido que el Ayuntamiento nombre a los concejales de Movilidad --Jesús Carbonell (PP)-- y Urbanismo --Juan Giner (PP)-- por ser "competentes en la materia". "Ahí está la diferencia", ha agregado.

"Los miembros del Ayuntamiento de València y de la Generalitat están en razón del cargo que ostentan y de las competencias que ostentan. Y el Gobierno debería hacer igual con cargos de Adif o del ministerio con competencias justamente en estas materias", ha continuado el portavoz del ejecutivo local.

"No queremos que la sociedad se convierta en un instrumento al servicio de la confrontación política", ha reiterado, además de instar a trabajar por "los objetivos" de esta entidad con el fin de que "se puedan desarrollar las infraestructuras necesarias para los ciudadanos".