La Cabina estrena en pantalla grande tres fashion films valencianos

La Cabina-Festival Internacional de Mediometrajes de València sigue apostando por los Fashion Films, la nueva forma de narrar la moda a través del audiovisual, con el estreno de tres cintas de la Comunitat.

Esta sección del certamen, que cuenta con la colaboración de Barreira A+D y La Mutant, cumple ya su tercer año y convierte a La Cabina en uno "de los pocos festivales en España que incluye esta categoría".

En esta edición, acogerá el estreno en pantalla de grande de tres fashion films valencianos 'Grey gardens. The revolutionary costume for today', de Enoy Blasco; 'Aquellos días bailongos (Those dancing days)', de 404 STUDIO; y 'L'insecte' dirigido por Amanda Fernández para Pellicer Officiel.

Por su parte, la veterana sección Inèdits ofrecerá proyecciones de mediometrajes de cineastas consagrados en la que se podrán ver piezas de Michel Gondry, Leos Carax, Bong Joon-ho, Sarah Maldoror o Juan Estelrich.

La jornada 'Fashion Films La Cabina', que se llevará a cabo el día 18 de noviembre en La Mutant, mostrará una selección de las mejores piezas audiovisuales que han desfilado por festivales internacionales dedicados a este nuevo lenguaje en la que destaca el film dirigido por Camila Falquez para Vogue 'Carta a mi hija', con un reparto de excepción: Julieta Serrano, Marisa Paredes, Consuelo Trujillo, Verónica Forqué, María Galiana, Petra Martínez y Blanca Portillo.

Además, esta pieza cuenta con el texto de Leticia Sala, escritora e influencer que se ha convertido en la voz de las generaciones Z e Y, y que ha colaborado en las letras de algunos de los temas de Rosalía.

Otros films destacados que se proyectarán son 'Muse interrupted x Caliope', de Ariana Oña con texto de la performer y artista Alejandra Smits, para Caliope Jewels; y 'Luna', de Mariano Schoendorff para Luna del Pinal y que llega a La Cabina tras su paso por el London Fashion Film Festival.

NUEVOS LENGUAJES

Los nuevos lenguajes también necesitan de nuevas plataformas, es por ello que muchas de estas obras encuentran un espacio idóneo en las redes sociales como Instagram o Tik Tok. Tal es el caso de 'TÊTE À TÊTE x TRESS', de Ariana Oña para TRESS o '#AccidentalInfluencer', de Max Siedentopf para Gucci.

La Cabina-Festival Internacional de Mediometrajes de València, que celebra su XIII edición del 10 al 20 de noviembre, está coorganizado por el Aula de Cine del Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València y el Institut Valencià de Cultura, con la colaboración de Conselleria de Cultura a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, Regidoria d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València y Diputació de València y con el patrocinio oficial de Caixa Popular y Cerveza Turia.

