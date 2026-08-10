Caen tormentas fuertes de corta duración con viento, rayos y granizo en el interior de Alicante y Valencia

VALÈNCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El interior de Alicante y Valencia ha registrado durante este lunes por la tarde tormentas de intensidad fuerte o muy fuerte y corta duración, acompañadas de rayos, granizo y rachas muy fuertes de viento.

Estas tormentas, con movimiento hacia el este del territorio, afectan principalmente al sur de Valencia y al norte de Alicante. Se trata de tormentas de corta duración, pero con fenómenos muy violentos como rachas muy fuertes de viento y granizo, explica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Hasta las 19.30 horas, las rachas más fuerte de viento han soplado en Villena, con 116 kilómetros por hora; Alcoi, 114 km/h; El Pinós, 73 km/h; Xàbia, 72 km/h; Polinyà de Xúquer, 66 km/h; Carcaixent, 65 km/h; Xàtiva, 56 km/h; Alicante, 49 km/h; Oliva, 48 km/h; Miramar y Montanejos, 46 km/h, y el aeropuerto de Alicante-Elx con 45 km/h, según los datos de Aemet.

Hasta las 20 horas, los mayores registros de precipitación acumulada se han contabilizado en Ibi, con 51,2 litros por metro cuadrado; Beneixama, 37,6 l/m2; Confrides, 27 l/m2; Xàbia, 23,4 l/m2; Alcoi, 20,4 l/m2; Villena, 19,6 l/me; El Pinós, 17,5 l/m2; Murla, 17 l/m2; Ontinyent, 15,6 l/m2; Agres, 13,6 l/m2; Sax, 13,4 l/m2, y Miramar con 11,4 l/m2.

REVENTONES EN EL PINÓS, ALCOI Y VILLENA

En El Pinós y otros puntos de Alicante como Alcoi, la tormenta ha llegado con chubascos muy intensos y reventones húmedos que han dejado rachas de viento de más de 100 km/h, según el Laboratorio de Climatología de la Universitat d'Alacant (UA).

De acuerdo a la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), Alcoi ha sido uno de los casos más significativos es de este temporal: en el Pas del Benisaidó, en pleno casco urbano, se han registrado 132 km/h. "En 20 años que tenemos de datos no habíamos registrado nada parecido allí. Ha hecho daño", apunta esta organización en redes sociales.

En Villena, donde Avamet contabiliza la mayor racha registrada este lunes con 176 km/h, la tormenta ha dejado chubascos muy intensos, muchos rayos y un reventón húmedo. Los núcleos tormentosos se han extendiendo por todas las comarcas, aunque de forma muy irregular.

Según Aemet, estas rachas de viento han sido provocadas por reventones húmedos, por lo que no solo hay que considerar los efectos de la velocidad horizontal del viento, que ha sido muy fuerte, sino que se producen descensos de aire que provocan aplastamientos de las estructuras más frágiles.

La parte más adversa de la tormenta que ha afectado con fenómenos muy violentos al norte de Alicante se ha desplazado hacia el mar, aunque han surgido nuevos núcleos en la Región de Murcia.

Pasadas las ocho de la tarde se ha registrado tormenta en el norte de Castellón, sin rachas fuertes de viento y de forma más débil y menos organizada que las del norte de Alicante. Ha caído lluvia débil en la zona del incendio forestal de Tírig (Castellón), originado el pasado viernes y estabilizado desde este lunes por la tarde.

ACTUACIONES POR DAÑOS MATERIALES

A consecuencia de las tormentas, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha realizado alrededor de 40 intervenciones por vientos y carga eléctrica entre las 17.52 y las 20 horas. Por el momento solo se han registrado daños materiales, informa el organismo.

La mayoría de estas actuaciones han consistido en salvamentos en viviendas y en vía pública por daños en toldos, techos, cableados, desprendimientos de fachada, algunos incendios en instalaciones eléctricas y caída de árboles. Alcoi ha registrado la mayor parte de las actuaciones, que se han concentrado en las comarcas de L'Alcoià, L'Alt Vinalopó, L'Alacantí y Marina Baixa.

A lo largo de la tarde se han originado pequeños incendios forestales en localidades de Valencia como Enguera (estabilizado) , Jalance (extinguido) o entre Montesa y Anna. En este último caso eran pequeños conatos que se han extinguido por la lluvia antes de la llegada de los efectivos, según el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Durante este lunes por la tarde, la Comunitat Valenciana está en aviso naranja por lluvias y tormentas acompañadas de granizo grande y rachas muy fuertes de viento en amplias zonas del interior y litoral.

En concreto, el aviso naranja está activado hasta las 21.59 horas con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Las zonas afectadas son el interior de Alicante, el interior norte, interior sur y litoral sur de Castellón y el interior norte, interior sur y litoral sur de Valencia.