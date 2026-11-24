La alcaldesa de Calp, Ana Sala, y el concejal del Parque del Descanso Eterno, Marco Bittner. - AYUNTAMIENTO CALP

ALICANTE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Investigación del Cementerio del Ayuntamiento de Calp (Alicante) ha detectado 20 casos de personas fallecidas de nacionalidad extranjera enterradas en el camposanto y que fueron exhumadas, sin que en la mayoría de los supuestos sus familias tuvieran conocimiento de ello, para enterrar a vecinos de la localidad.

Esta es la principal conclusión de la comisión creada en 2024 para investigar desde el consistorio estos hechos y cuyos detalles han dado a conocer en rueda de prensa este martes la alcaldesa de la ciudad, Ana Sala, y el concejal del Parque del Descanso Eterno, Marco Bittner.

El edil ha señalado que tienen casos documentados desde 2009 (uno), dos en 2011 y otro en 2012, donde existe un expediente o 'pseudoexpediente' en el que se comunica a las familias que se va a vaciar el nicho, pero a partir de ese último año no existe documentación: "Simplemente se vacía (el nicho)". De hecho, ha señalado que desde 2012 a 2017 --fecha en la que se elabora la primera ordenanza del cementerio-- solo hay una carta de un familiar dando autorización y un título extinguido.

El edil ha explicado que, según la documentación histórica, en los años 80, con el pago de 35.000 pesetas, se otorgaba un título "a perpetuidad" en el camposanto. En 1990, a raíz de un decreto estatal que señala que la perpetuidad administrativamente es "imposible", en Calp se fija este periodo en 99 años. "A partir de ahí, cualquier persona enterrada en el cementerio de Calp desde los 60, 70, 80, en este siglo, sigue teniendo derechos", ha advertido el edil.

ACTO DE "RECONOCIMIENTO"

La Comisión de Investigación celebrará este martes por la tarde su última reunión, con el objetivo de elevar las conclusiones al Pleno municipal para su debate y consideración y con el objetivo de "honrar a esas personas" exhumadas y "hacerles un reconocimiento", ha indicado el edil quien, por otro lado, ha subrayado que no se va a desenterrar a nadie de los que ocuparon su lugar porque a las familias que han usado esos nichos para sus parientes "no se les imputa ningún tipo de culpa ni dolo".

"Los que se han movido, han sido agraviados y con todas las fuerzas políticas buscaremos la forma de honrar su recuerdo, de hacer justicia. Los que están, están; se presupone la buena fe de la persona que ha perdido un familiar y nosotros eso no vamos a tocarlo porque entendemos siempre que esas familias obraron de buena fe", ha dicho el edil.

Sobre las exhumaciones, ha apuntado que a esas 20 personas se les "desplazaba" porque eran extranjeros, se presuponía que no estaban en España, por ejemplo en el Día de Todos los Santos, en una concepción "errónea" y en un caso que ha supuesto una "merma reputacional" para Calp, además del daño provocado a las familias. El edil ha subrayado que todos esos fallecidos están localizados en varias fosas comunes, dentro de sacos inventariados y archivados.

Bittner ha subrayado que los técnicos les han trasladado esos 20 casos que les constan de personas extranjeras que han sido trasladadas de sus nichos pese a tener un título en vigor y sin seguir ningún protocolo, para ser ocupados por fallecidos de Calpe o de nacionalidad española.

A su juicio, esto revela un "funcionamiento informal" y "habitual" que había en el consistorio --ha señalado que desde 2009 a 2012 ha habido dos corporaciones-- que desembocó en un procedimiento penal en uno de los hechos --el conocido como caso Klatt, que acabó con una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que condenó por prevaricación administrativa al exedil de Cementerios y a un técnico municipal, una causa que está pendiente de resolución de un recurso en el Supremo--.

Por otra parte, actualmente existe una sentencia que reconoce la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento y le obliga a indemnizar con 12.000 euros a una de las familias afectadas. A partir de ahora, serán los Servicios Jurídicos Municipales quienes determinen las actuaciones que correspondan. En todo caso, el edil ha señalado que lo que sea delito o no corresponde a la justicia determinarlo. En cuanto a las indemnizaciones y daños patrimoniales, "también estamos en manos de la justicia".

ARCHIVO EN ANTIFRAUDE

Por su parte, la alcaldesa ha confirmado que la Agencia Antifraude abrió una investigación por una denuncia anónima que se ha archivado en el caso del entierro de su padre, fallecido en 2014, porque "no hay nada, absolutamente nada". "Ni pedí arriba, ni abajo, ni al centro, ni para adentro; que me daba igual", ha afirmado, y ha añadido que se pagó la tasa del nicho, se compró y "todo lo más normal del mundo".

"Que quede bien claro que se ha archivado la denuncia, porque no hay absolutamente nada, ni tengo nada que ver, ni administrativamente se hizo nada mal con respecto a la inhumación y previa exhumación de los restos de una señora, que creo que también era alemana", ha asegurado.

Al respecto, ha advertido que si alguna persona piensa que ha cometido algún delito, puede ir a la Fiscalía porque para eso "están los tribunales", al tiempo que ha recalcado que ella presentó una querella en los juzgados de Dénia por injurias y calumnias.

Desde el consistorio han querido dejar claro que con la ordenanza de 2017 estas situaciones no se repetirán. "Legalmente no ha de pasar nunca más".

NIÑA FRANCESA

Sala y el concejal Bittner anunciaron en octubre de 2024 la creación de esta comisión con el fin de estudiar posibles casos de exhumación ilegal de nichos en el cementerio, llevados a cabo previsiblemente para enterrar en ellos a familiares de otras personas.

La decisión se adoptó al detectar un nuevo caso de esta práctica --además del llamado 'Klatt'--: el denunciado por familiares de una niña francesa enterrada en el cementerio municipal en 1973 y que en una visita reciente al camposanto descubrieron que su nicho estaba ocupado por otra persona cuando la propiedad de ese espacio era a perpetuidad.