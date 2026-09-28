Las cámaras europeas piden "simplificación, desregulación y revisión de políticas" ante la "transformación" económica

El presidente de la Cámara de Comercio de la República Checa, Vladmir Dlouh, interviene durante la inauguración del Congreso Europeo de Cámaras de Comercio, Eurochambres Congress 2026- Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de Eurochambres, Vladimír Dlouhy, ha advertido este lunes en València que "Europa debe atravesar una gran transformación en materia de tecnología, de competencias, energía e industria, pero también debe someterse a procesos de simplificación, desregulación y revisión de algunas de sus políticas para evitar que estas socaven aún más nuestra competitividad".

Así se ha pronunciado en la apertura de Eurochambres Congress 2026, una cita que reúne en València este lunes y martes a 91 cámaras de comercio de 38 países. La inauguración ha contado con la participación del ministro de Hacienda, Arcadi España; el presidente de Eurochambres y el presidente de Cámara España, José Luis Bonet.

Dlouhy ha señalado que tanto la guerra en Ucrania y ahora la guerra en Oriente Medio han provocado que algunos países europeos estén experimentando "un fuerte shock energético", que está provocando un incremento de precios, menor en España que en el resto de países. También ha advertido que "las empresas europeas operan en un entorno que cambia cada vez más rápido y se vuelve más incierto" y que "las relaciones transatlánticas son impredecibles, los desequilibrios comerciales con China se disparan y el sistema multilateral de comercio se encuentra bajo una presión extrema",.

El presidente de Eurochambres ha expuesto que "los retos a los que se está enfrentado Europa tienen un impacto directo en las decisiones de inversión, en el acceso a los mercados, el empleo, el coste de las cadenas de suministro y la capacidad de crecimiento".

Además, ha incidido en que "desde hace más de dos décadas, Europa va a la zaga de otras regiones desarrolladas del mundo en términos de productividad y competitividad", y ha incidido en que "la brecha se amplía aún más en lo que respecta a las tecnologías más avanzadas, como la inteligencia artificial".

El representante cameral ha situado entre las causas el "el exceso de regulación, las barreras burocráticas para hacer negocios y la carga excesiva de informes derivada de las políticas ESG (Environmental, Social, and Governance)". "No tenemos nada en contra de la política medioambiental. Al contrario, la necesitamos desesperadamente. Simplemente no estamos tan seguros de que Europa esté implementando todas esas políticas correctamente", ha expuesto.

Así, ha reivindicado el mercado único y, especialmente, ha advertido de "la falta de un mercado único de capitales". "Europa debe atravesar una gran transformación en materia de tecnología, competencias, energía e industria, pero también debe someterse a procesos de simplificación, desregulación y revisión de algunas de sus políticas para evitar que estas socaven aún más nuestra competitividad", ha defendido.

En términos similares, José Luis Bonet, ha señalado que "el tejido empresarial europeo necesita una Europa más fuerte, integrada y más cercana a las empresas y a los ciudadanos".

"Europa debe volver a creer en su capacidad para competir, innovar y liderar. Para ello, es necesario crear las condiciones que permitan a nuestras empresas crecer, invertir, exportar e innovar en igualdad de condiciones, con una energía asequible y segura, reforzando el mercado único, nuestro mayor activo económico, y apostando decididamente por la digitalización", ha expuesto.

Por su parte, el ministro de Hacienda, ha afirmado que Europa se enfrenta a "desafíos que pensábamos olvidados", como "los ataques híbridos que un dron impacta contra un aeropuerto alemán, las guerras alancelarias de un día para otro, los ataques al multilateralismo en el mundo, o el cuestionamiento de derechos humanos". "Es desmontar toda la arquitectura económica y institucional que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial", ha indicado.

ARCADI ESPAÑA PIDE "DEFENDER EL MODELO EUROPEO"

Arcadi España ha advertido del peligro de "los intentos de desestabilizar a cada uno de los países que componen la Unión Europea" y ha llamado a "actuar en defensa de la democracia, del modelo europeo, de su economía, de sus empresas, de sus empresarios y empresarias y trabajadores y trabajadoras".

El ministro de Hacienda ha abogado por "profundizar en la integración del mercado único" y ha apuntado que se está negociando el nuevo marco financiero plurianual en el seno de Europa. La Comisión ha propuesto un presupuesto de cerca de 2 billones de euros para el próximo año, pero "hay voces en Europa que piden que se reduzca ese presupuesto y se rebaje la ambición del mismo".

"Hay quien piensa que la respuesta a un mundo más hostil, más proteccionista y más incierto es un presupuesto más pequeño y unas instituciones más debilitadas. Una posición que no podemos compartir, que el Gobierno de España no comparte", ha remarcado.

Según el titular de Hacienda, "nadie niega que el proyecto europeo necesita mejorar" y "hay barreras todavía internas que hay que mejorar, en algunos casos suprimir", se debe trabajar en armonizar y simplificar la normativa "y en algunos casos abandonar, si me permiten, la inocencia de algunas políticas".