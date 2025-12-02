Camarena aterriza en el Cabanyal al frente de la gestión de los espacios de hostelería del complejo Kora Lluna

El chef valenciano Ricard Camarena - OFICINA PRENSA RICARD CAMARENA

El cocinero valenciano Ricard Camarena y Kora Living han firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual el equipo del chef de Barx desarrollará y gestionará los espacios destinados a hostelería y restauración existentes en el complejo Kora Lluna, situado en el barrio del Cabanyal de València, "en el corazón de Poblats Marítims".

"El proyecto nace en un barrio con mucha personalidad como es El Cabanyal", ha subratado Ricard Camarena, que añade: "Queremos que sea un lugar natural dentro de la vida diaria, tanto de los huéspedes del alojamiento, como de los vecinos del barrio y de toda la ciudad".

La apertura está prevista para el primer trimestre de 2026. Kora Lluna es el mayor complejo de 'flex living' de Valencia, con 428 estudios y apartamentos y un diseño mediterráneo inspirado en el concepto vivir a la fresca. El proyecto está pensado para dar respuesta a las nuevas formas de viajar y vivir: turistas, nómadas digitales y profesionales desplazados que buscan estancias de corta o media duración en un entorno donde la vida de barrio marca el ritmo.

Por esta razón el CEO de Kora Living, Kepa Apraiz, ha afirmado: "Buscábamos una propuesta culinaria con identidad propia. La alianza con Ricard Camarena encaja con nuestra visión de hotelería consciente. Nuestro espacio de hostelería quiere ser un punto de encuentro entre diseño, comunidad y gastronomía mediterránea".

Por su parte, el cocinero ha expresado el gusto por "revisar formatos que todo el mundo conoce". "La nueva propuesta que estamos desarrollando en Kora Lluna aportará una nueva forma de entender formatos de restauración que forman parte de nuestra vida desde siempre. Será algo nuevo en nuestro grupo .Diferente a los demás espacios que gestionamos actualmente ", ha desvelado.

Con esta alianza, Ricard Camarena y Kora Living "refuerzan su vínculo con El Cabanyal y se suman a la transformación contemporánea de este histórico barrio, manteniendo como eje la conexión con el territorio, la comunidad y una forma más consciente de habitar y disfrutar la ciudad".

Esta propuesta gastronómica estará integrada dentro de un complejo con más de 3.000 m2 de zonas comunes: piscina, gimnasio, espacios de coworking, además del espacio gastronómico.