Camarero el 29O, a su secretario autonómico durante el Cecopi: "¿Han dicho que hay 100 personas en tejados?"

La vicepresidenta Susana Camarero en la comisión de Presupuestos de Les Corts en imagen de archivo - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Consell y que estaba al frente de la Conselleria de Servicios Sociales el día de la dana, Susana Camarero, aportó al Juzgado de Catarroja que investiga la gestión de las riadas los mensajes de WhatsApp que mantuvo por la tarde con su secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, parte de ellos durante los 38 minutos en los que estuvo conectada telemáticamente al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), desde las 17.02 hasta las 17.40 horas. "¿Han dicho que hay cien personas en los tejados?", le pregunta, a lo que su interlocutor responde: "Sí. Que barbaridad".

La situación a la que aluden hace referencia a Utiel, el primer municipio donde se desbordó el río Magro y dejó seis de las 230 víctimas mortales que provocó la catástrofe. Así consta en la relación de mensajes que la instructora ha unido a la causa y a los que ha tenido acceso Europa Press.

Camarero declaró este miércoles como testigo ante la jueza que no sabía qué era el Cecopi y que el tiempo en que sí estuvo conectada --menos de 40 minutos-- percibió que Utiel estaba "bajo control" y que consideraba que la situación la manejaba la exconsellera de Justicia e Interior e investigada, Salomé Pradas.

Durante su declaración dijo que se preocupó por los centros en los que tenía competencia y se conectó al Cecopi para enterarse "en primera persona" de cómo iba la situación en relación a sus centros y a sus recursos. La vicepresidenta dejó la conexión hacia las 17.40 horas para acudir a un acto de entrega de premios de la CEV. En uno de los centros de mayores, la residencia de Paiporta, fallecieron seis de sus usuarios.

A las 16.40, Grande le traslada que solo ha habido una incidencia ya solucionada por las lluvias en la residencia de mayores de Carlet, que los centros de menores y discapacidad están bien. Y, tras comentarse lo de las personas subidas a los tejados, Camarero muesttra su preocupación por el de Alborache. El entonces secretario autonómico le dice que están "nerviosos" allí y Grande le añade: "Forata está cerca de Alborache".

La vicepresidenta pide el teléfono y datos del centro, en el que hay 80 menores, pregunta si se buscan alternativas de realojo, y solicita que se llame para que nadie salga sin que lo establezca Protección Civil. Ignacio Grande habla entonces de a ver qué localidades dicen que se deben evacuar y señala que se comenta Montroy, Real de Montroy y Chiva para valorar, antes de llegar a un primer receso del Cecopi.

"Te voy diciendo", le traslada Grande, quien añade que ha pedido informes sobre Alborache. "Ya he llamado. Yo también", contesta ella, que se muestra aliviada porque ni ese municipio ni Buñol estén entre las posibles localidades. A las 18.22 horas, la vicepresidenta primera reclama saber qué pasa con Carlet y pregunta cuántos mayores hay.

Ignacio Grande le remite que en el centro están en vías de reparar la luz, que el oxígeno funciona y los ascensores también. A las 19.11 le comunica que ha vuelto la conexión a la reunión del Cecopi y le envía los siguientes mensajes de lo que se está tratando.

"No se aconseja de momento el desalojo de las poblaciones; se va a enviar mensajes por radio, tv y sms, a población de 30 municipios (ribera alta, ribera baja y alguno de la hoya de buñol) para que estén alerta y confinados; se van a poner en contacto con alcaldes; se ha decretado nivel 2 a toda la provincia de valencia aunque en dos horas se activará el nivel 3; el nivel del embalse está aumentando; los 30 municipios a los que se va a enviar SMS recomendando el confinamiento son los que están bajo la influencia del pantano; han barajado la posibilidad de desbordamiento del embalse", enumera.

Se trata de una serie de mensajes enviados entre las 19.16 y las 19.34, en los que continúa explicando lo que se trata en la reunión: "En dos horas se prevé que llegue el agua a nivel de la carretera de acceso al embalse; las dos poblaciones más afectadas en caso de desbordamiento serían Montroy y Real de Montroy; en menor media Carlet; están valorando la posibilidad de que la presa pueda colapsar", relata y añade que a esas dos primeras poblaciones "les van a mandar SMS a móviles para que se confinen en los pisos más altos".

"LA COSA PINTA MUY MAL"

Luego añade que también se va a hacer con la Ribera. "La cosa pinta muy mal", le dice el secretario autonómico a las 19.30, y apunta que la consellera está barajando un confinamiento a toda la provincia de Valencia.

A las 20.51 le comunica que se ha vuelto a conectar al Cecopi --el ES-Alert a la población se envió a las 20.11-- y comenta que acaban de decir lo de Paiporta y, un minuto después, añade que el presidente se ha conectado.

"Ahora no están hablando, no?", pregunta ella. "No están hablando, de vez en cuando paran. ¿Sabes algo más de Paiporta?", se interesa el secretario autonómico, que vuelve a hablar a las 22.39 para decir que empieza otra vez el Cecopi, que está conectado el presidente, que han podido contactar con Alborache, que está todo bien y que hay luz pero no telefonía. Unos minutos después, a las 23.24, dice: "Es video de Paiporta". "Pues qué horror", responde la vicepresidenta.