Morant afirma que los mensajes del Consell el 29O suponen el "mayor escándalo" político: "La gran mentira se desmonta"

La ministra de Universidades, Ciencia e Innovación y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, tras una reunión con los sindicatos educativos de la Comunidad Valenciana, en la sede del PSPV-PSOE, a 12 de junio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha afirmado que los mensajes del grupo de WhatsApp del Consell durante el día de la dana suponen el "mayor escándalo político" porque vienen a confirmar que todos los consellers "han estado mintiendo todo el tiempo y desde el primer momento porque conocían lo que estaba pasando", de manera que ahora "la gran mentira de que no tenían información desde primera hora a través de las agencias estatales se desmonta".

Así lo ha manifestado en una comparecencia este viernes en la sede del PSPV en València, tras reunirse con representantes sindicales de la comunidad educativa, donde ha responsabilizado al Consell de las 230 muertes del 29 de octubre de 2024, ha instado al actual 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a "dar la cara" y se ha preguntado "qué impunidad" judicial tiene su antecesor en el cargo y actual diputado del PP en Les Corts, Carlos Mazón.

Morant ha criticado a Llorca por haber comparecido este viernes "sin preguntas" para anunciar que el plan de climatización educativa se aplicará desde septiembre y en abril la bajada de ratios y le ha afeado que no haya "mencionado ni una sola vez el mayor escándalo político que estamos conociendo a través de los WhatsApps del Consell el día 29 de octubre". A su juicio, los mensajes del chat "demuestran otra vez que nos han estado mintiendo todos todo el tiempo y desde el primer momento porque todos conocían lo que estaba pasando aquel día".

"Desde las 8 de la mañana, Mazón se puso a dirigir la gestión de la emergencia, pero lo que estaba claro es que la gestión de la emergencia simplemente era gestionar el relato público y que parezca que estamos haciendo cosas para seguir a sus cosas", ha continuado.

Con todo ello, ha opinado que ahora "se constata que nos han mentido todos desde el primer momento, que la gran mentira de que no tenían la información desde primera hora de la mañana a través de las agencias estatales se desmonta con estos WhatsApps porque, a las 8 de la mañana, Mazón estaba hablando de la emergencia porque estaban informados a través de la Aemet de lo que estaba pasando".

"EL VENTORRO ES UNA CATEGORÍA, NO UN LUGAR FÍSICO"

Además, ha mencionado que la entonces consellera Salomé Pradas "explicita la coordinación con la Confederación Hidrográfica del Júcar cuando se puso en marcha la alerta hidrológica ese mismo día". Y ha agregado que también "se demuestra que, sabiendo todo lo que estaba pasando, decidieron irse todos al Ventorro". "El Ventorro es una categoría, no es un lugar físico", ha señalado.

Así, ha incidido en que Mazón "se fue a comer a El Ventorro, pero la vicepresidenta Susana Camarero se fue a entregar premios, el vicepresidente --Vicente-- Martínez Mus se fue también a una gala a entregar premios y el ahora conseller de Hacienda y en aquel momento de Educación --José Antonio Rovira-- se fue a su casa conciliar a mediodía sabiendo lo que estaba pasando".

"Y también hemos sabido que fueron ellos los que impidieron que se alertara a la población con los criterios que estaban marcando los técnicos. Fueron ellos quienes impidieron la alerta temprana y en condiciones de seguridad para que la gente buscara un lugar alto, pisos altos, para resguardarse de esta riada. Fueron ellos. Y es imperdonable", ha recalcado.

Por este motivo, ha argumentado que en el Consell tienen "la responsabilidad clarísima de las 230 muertes" de la dana, "porque decidieron irse a El Ventorro y decidieron no avisar a la gente en tiempo y forma para proteger su vida".

Por todo ello, Diana Morant ha vuelto a exigir a Juanfran Pérez Llorca "que eche a Mazón, que deje de protegerlo, que lo dimita de diputado y que le quite el aforamiento" y ha reclamado al 'expresident' de la Generalitat que comparezca ante la justicia, "que es lo que están pidiendo las víctimas de la dana". "¿Qué es eso de que no puede ir a testificar ni como testigo ni como investigado? ¿Qué tipo de impunidad tiene?", se ha preguntado.

ACUSA A LLORCA DE PROTEGER A MAZÓN

También ha acusado al jefe del Consell de "seguir protegiendo" a Mazón "con un aforamiento y con un sueldo para que esté en la playa un señor que se ha demostrado con estos WhatsApps que dirigió la emergencia, para mal, que dirigió la mentira y la inutilidad de un Consell que habría sido mejor que no estuviera". "Sin el Consell, solo con los técnicos, la gente habría salvado la vida, pero el Consell y su sectarismo provocaron las 230 muertes", ha insistido.

Ha advertido a Llorca de que "no puede seguir escondiéndose de la responsabilidad de la dana" y ha criticado que el 'president' de la Generalitat "ni una sola vez ha comparecido en Les Corts Valencianes para hablar de la dana", por lo que ha apelado a Vox para posibilitar su comparecencia. "Ya está bien de que esa mayoría del PP y de Vox impidan que dé la cara por todo su Consell", ha recalcado.

Por todo ello, ha considerado que ni Llorca ni su gobierno son "válidos" y "ya no están legitimados". "La mayoría social de la calle, cuando sale cada vez que se reivindica, les está haciendo una enmienda a la totalidad a este Consell, pero tiene que dar la cara y dar la cara no es comparecer hoy sin preguntas ante la prensa", ha defendido.

"Pérez Llorca tiene que comparecer y, sobre todo, que echar a Mazón y Mazón se tiene que ver delante de la justicia. Sin eso no habrá reparación, porque lo que han hecho con la comisión de investigación en Les Corts de cerrarla y seguir con sus conclusiones de que fueron las agencias estatales las que fallaron hemos visto con estos WhatsApps que es mentira y la mentira en política no cabe, mucho menos si cuesta 230 vidas", ha zanjado.