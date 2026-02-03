Camarero anuncia una comisión de revisión de visados para que no se repitan casos como el de las VPP de Alicante

Archivo - La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, en imagen de archivo - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha anunciado este martes la creación de una comisión de revisión de visados para evitar que se repitan casos como el de la polémica suscitada en Alicante a raíz de una promoción de vivienda pública en Playa San Juan.

En este caso se ha conocido que la hasta hace unos días concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento, Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal tienen escrituradas a su nombre cuatro VPP y también que la Generalitat ha abierto expediente a un funcionario por un visado de esta promoción, al ser cónyuge de una solicitante y que omitió datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte.

La Generalitat anunció este lunes que llevará a Fiscalía la información conocida en relación a este funcionario, que revisó, tramitó y acreditó como favorable para su firma el expediente, mientras que el PSPV también presentó este lunes una denuncia ante el ministerio público "tras detectar la presunta comisión de hasta cinco delitos" vinculados a la construcción y adjudicación de viviendas de protección pública de promoción privada por parte de la Cooperativa Les Naus sobre una parcela municipal.

Camarero, en declaraciones a los medios en una visita a la Fira de Sant Blai de Torrent, ha asegurado que, para la Generalitat, la vivienda es "una política prioritaria" y ha advertido que no tolerarán "que se manche todo ese trabajo que venimos desarrollando durante la legislatura, ese esfuerzo y ese compromiso para que los valencianos tengamos una vivienda".

La consellera se ha comprometido a "intensificar todos los controles que podamos" y, aunque "ahora había varios checks" por parte de la administración, están analizando que, para las adjudicaciones del Plan VIVE --esta promoción cuestionada no forma parte de él-- y para los siguientes visados, "crear una comisión de revisión y evaluación para reforzar todavía más los mecanismos".

MÁS PUBLICIDAD Y REGISTRO POR CADA PROMOCIÓN

"No podemos tolerar que estemos en manos de un funcionario que haga trampas en un momento determinado y, por lo tanto, vamos a reforzar los mecanismos", ha insistido. Asimismo, ha indicado que están valorando las acciones a poner en marcha para que, en el momento en que se tengan que adjudicar las viviendas del VIVE, que están aún en un proceso anterior y no se ha adjudicado ninguna, "haya más publicidad de la que está existiendo y también un registro de demandantes de esas viviendas".

Camarero ha subrayado que ya existe un registro en la Generalitat pero quieren "uno por cada una de las promociones para que sea absolutamente transparente qué personas se apuntan, qué personas quieren formar parte de esas promociones y cómo se adjudican por parte del promotor, que no es la Generalitat. "Poner unas reglas más severas para que no pueda ocurrir ninguna irregularidad en ninguna de las adjudicaciones posteriores", ha zanjado.

PROCESO

En este sentido, ha apuntado que desde que la semana pasada se dio a conocer a través de los medios de comunicación posibles irregularidades en la promoción de Les Naus de Alicante iniciaron una investigación y el viernes solicitaron al Servicio Territorial que confirmasen que todas las personas que habían comprado un piso de esa promoción "tuviesen el visado que demuestra que tienen las condiciones para ser propietarios de una VPO".

"Nos confirmaron que así era", ha dicho, pero no se quedaron "satisfechos" y solicitaron una investigación "de cada uno de los expedientes" y de cada una de las personas compradoras. "Esos expedientes están enviados a la dirección territorial por parte de la promotora" que, en este caso es una cooperativa, y ha puntualizado que la Generalitat "no distribuye, no reparte, no adjudica viviendas" sino que "solo revisa si las personas elegidas por la cooperativa reúnen las condiciones para ser beneficiarias" de estas viviendas.

Al hacerse esa doble investigación, según Camarero, este lunes se comprobó que un funcionario público "había podido cometer una irregularidad" y "aprovecharse de su condición" y del puesto que ocupa "para beneficiar a un familiar en ese visado" y que, por lo tanto, "no reúne las condiciones adecuadas para ser beneficiario de VPO".

La Generalitat ha suspendido cautelarmente de empleo y sueldo al funcionario y le ha abierto un expediente disciplinario "por causas muy graves". Según ha dicho, se trata de un trabajador público "que lleva muchos años en la dirección territorial", y cuyo caso han puesto en conocimiento de la Fiscalía. Según sus datos, el funcionario es "de larga trayectoria" ya que entró "hace años" en la administración pública "y lleva desde el año 2019 ocupando este puesto".

"No es un cargo político y no es un cargo que hayamos decidido nosotros; por lo tanto, cuando este gobierno llega ya está", ha recalcado.

"ABSOLUTAMENTE CONTUNDENTE"

Según ha advertido Camarero, "la Generalitat va a ser absolutamente contundente con estas acciones" y "no vamos a tolerar que un funcionario público pueda hacer un mal uso de su capacidad de decisión, o en este caso de visado, y no vamos a tolerar tener una oveja negra dentro de la administración que pueda perjudicar a algo tan importante como es la vivienda pública en la Comunitat Valenciana".

En esta línea, ha defendido la "actuación inmediata" de la Generalitat cuando ha conocido los hechos, si bien ha insistido en que la administración autonómica "no ha adjudicado las viviendas" sino que "tiene la obligación de visar esas viviendas y, si en el transcurso de esos visados, de la comprobación de que las personas que iban a comprar la vivienda tenían todos los requisitos imprescindibles observamos, como ha sido el caso, que un funcionario no ha hecho bien su trabajo, vamos a actuar". En este caso y en todos los que la investigación que sigue su curso pueda derivar", ha insistido.