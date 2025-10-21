Camarero sobre eliminar la Comisión LGTBI y tres más en Les Corts: "Estas cuestiones se debatirán en una transversal"

Asegura que no habrá "ningún problema" con el lenguaje inclusivo en Les Corts porque la RAE "establece el femenino y el masculino"

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha defendido que las cuestiones sobre el colectivo LGTBI se debatirán en una "comisión transversal" tras eliminar el Reglamento de Les Corts cuatro comisiones parlamentarias --LGTBI, Asuntos Europeos, Derechos Humanos y Participación Ciudadana--.

Así se ha manifestado la también portavoz del Consell en la rueda de prensa posterior al pleno, al ser preguntada por la presentación por parte de PP y Vox de una proposición de ley conjunta para modificar el Reglamento de Les Corts, en la que plantean eliminar cuatro comisiones parlamentarias --LGTBI, Asuntos Europeos, Derechos Humanos y Participación Ciudadana--.

Al respecto, Camarero ha defendido que las comisiones se incluirán en otras y ha asegurado que van a "seguir trabajando" por los derechos del colectivo LGTBI.

En este sentido, ha recalcado que respetan "los diferentes poderes" y ha sostenido que el nuevo reglamento se "adecúa a las distintas Consellerias" y "no solo se modifican estas comisiones". "Es un cambio reglamentario más profundo", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que su Conselleria "va a seguir trabajando por los derechos de las personas y colectivos que forman parte" de su ámbito competencial.

"Que desaparezca una comisión porque se incluya en otra no es hacer que pierdan derecho las personas, pero estamos muy acostumbrados a que la izquierda invente y critique cosas que nunca pasan", ha acusado, al tiempo que ha reiterado que las cuestiones sobre personas LGTBI se debatirán en "una comisión transversal", la de Política Social y Familia, porque "no siempre estas cuestiones que se debaten sobre el colectivo LGTBIQ+ son aisladas, sino que muchas veces se tienen que tratar de una forma amplia y con una mirada más amplia", por lo que cree que se debe "conocer la visión desde igualdad, desde familia" y buscan "la mejor coordinación de las políticas".

Además, ha recordado que esta legislatura se puso en marcha la Comisión de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que no estaba en el gobierno del Botànic, y se ha preguntado si esto quiere decir que el Botànic "no protegió los derechos de las personas con discapacidad porque no existía una comisión concreta sobre estos derechos". "Si hacemos la comparativa, que haya o no una comisión no quiere decir defender o no los derechos de determinadas personas o de determinados colectivos. Por lo tanto, es de nuevo ruido interesado", ha espetado.

"ME GUSTA QUE ME LLAMEN VICEPRESIDENTA"

Por otro lado, interpelada sobre la proposición de ley conjunta de PP y Vox para modificar el Reglamento de Les Corts y dejar de utilizar el lenguaje inclusivo de las publicaciones de la cámara autonómica --apuestan por limitarse a "lo recomendado por la Real Academia de Lengua Española (RAE)"--, Camarero ha asegurado que la RAE "establece el femenino y masculino" por lo que no habrá "ningún problema con eso".

La portavoz del Consell ha afirmado que ella utiliza el lenguaje inclusivo y ha expresado que el español es una lengua "muy rica donde se utiliza femenino y masculino". "A mí me gusta que me llamen vicepresidenta porque está recogido en la Real Academia de la Lengua, que es lo que recoge el reglamento de Les Corts modificado. La RAE establece el femenino y el masculino, por lo tanto, ningún problema con eso", ha asegurado.

En este sentido, ha señalado que le "preocupan más algunas declaraciones de la izquierda de la Comunitat Valenciana" que "se echa las manos a la cabeza por el uso o no de lenguaje no sexista", pero muestra, a su juicio, "doble vara de medir" con situaciones como la del exministro socialista José Luis Ábalos. "Cuando uno se cree la política de igualdad, como yo me la creo, la defiendo siempre y en cualquier ámbito", ha zanjado.