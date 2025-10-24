Cambio en la dirección de Palacio de Congresos de València, que también llevará Palacio de la Exposición y Veles e Vents

Archivo - Imagen de archivo del Palacio de Congresos de València. - PALACIO DE CONGRESOS - Archivo

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha decidido nombrar a una nueva directora gerente del Palacio de Congresos de la ciudad, Isabel Rubio León, en sustitución de Sylvia Andrés, que ocupaba este cargo desde 2015.

Además, ha determinado que este recinto gestione también otros espacios de congresos y eventos de la ciudad igualmente dependientes del consistorio como el Palacio de la Exposición y el edificio Veles e Vents.

El cambio en la dirección del Palacio de Congresos "responde a la necesidad de la consecución de nuevos objetivos vinculados con el crecimiento de la actividad congresual, así como su compatibilización con nuevas actividades", según ha informado el ejecutivo local en un comunicado.

El gobierno municipal ha expuesto que el ente público empresarial Palacio de Congresos de València "se encuentra inmerso en los últimos años en una fase de importante crecimiento de su actividad congresual, así como de innovación y mejora de los servicios vinculados a dicha actividad y de sus infraestructuras de soporte", lo cual "ha implicado un incremento presupuestario relevante de la propia entidad".

Así, "ante este nuevo contexto", ha avanzado que se ha aprobado "el nombramiento de Isabel Rubio León como nueva directora gerente del Palacio de Congresos".

Respecto al cambio, se ha indicado que es "una decisión que tiene como objetivo dotar a este ente público de un perfil de dirección más transversal que permitiría atender la gestión de otros espacios municipales como" los citados, "el palacio modernista de la Exposición y el edifico de la Marina de València Veles e Vents".

Desde el equipo que dirige la alcaldesa María José Catalá se ha apuntado que "por todo ello, con la nueva dirección del Palacio de Congresos se ha valorado la viabilidad de atribuir al citado ente el desarrollo de nuevas actividades relacionadas mediante la adscripción de otros equipamientos e instalaciones, como el Palacio de la Exposición y el edificio singular Veles i Vents".

"REFORZAR EL EQUIPO"

De esta manera, tal y como queda recogido en el nombramiento, el cambio en la dirección responde "a la necesidad de reforzar el equipo directivo de la entidad, tanto mediante la incorporación de nuevos perfiles transversales que permitan atender adecuadamente las nuevas actividades encomendadas, como reforzar y mejorar la gestión interna, tanto a nivel económico, como jurídico y administrativo", han añadido.