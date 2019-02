El cambio de gobierno y el feminismo protagonizan la sátira de la Exposición del Ninot 2019

Publicado 01/02/2019 20:52:07 CET

VALÈNCIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cambio de gobierno en España tras la moción de censura en junio y la 'revolución feminista' se han convertido en protagonistas de la crítica y sátira fallera en la Exposición del Ninot, que se ha inaugurado este viernes en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de València --donde se exponen los ninots por cuarto año consecutivo-- y que desde este sábado estará abierta al público para que vecinos y visitantes puedan salvar con sus votos a una de las figuras de las llamas de las Fallas de 2018.

Desde 1934 se celebra esta exposición que muestra un 'ninot' de cada una de las fallas que se plantan en la capital del Túria. De todos ellos, solo uno, elegido por votación popular, se salva de arder en la Nit de la Cremà del 19 de marzo. Las piezas elegidas en cada edición de la muestra --los llamados 'ninots indultats'-- pasan a formar parte del fondo del Museo Fallero, único en el mundo.

Las figuras del ámbito político y social no faltan entre los ninots que el público podrá visitar hasta el 15 de marzo. Los monumentos buscan escapar del fuego a través de una mirada mordaz y satírica. Así, este año personalidades como la reina de Inglaterra, Isabel II, y el príncipe Carlos; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, forman parte de este ameno recorrido.

Sin embargo, el protagonista absoluto de la exposición es el cambio de gobierno en España, con múltiples ninots representando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de Podemos, Pablo Iglesias. En uno de ellos se muestra al líder de la formación morada tirando de los hilos de la 'marioneta' de Sánchez, y ambos forman el "Dúo sacatumbas".

De la misma forma, el feminismo aparece entre los 'ninots' expuestos, con el mítico cartel de 'We can do it', en el que una mujer muestra su fuerza vestida de fallera o con citas de la filósofa Simone de Beauvoir.

EXHUMACIÓN DE FRANCO, POLÍTICA VALENCIANA Y 'PROCÉS'

Asimismo, la exhumación de Franco es otro de los temas recurrentes. Por ejemplo, con un ninot en el que el dictador aparece con un cartel de 'Stop desahucios'; mientras que el 'procés catalán' vuelve a tener hueco en la Exposición del Ninot, con el expresidente de la Generalitat Oriol Junqueras entre rejas; el diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián abanicando al presidente de la Generalitat, Quim Torra; o el expresidente Carles Puigdemont caricaturizado como una cabra 'Puigdemontesa', haciendo un juego de palabras con su apellido.

Igualmente, se han colado otros temas de actualidad política, como los casos másteres, con la creación de un 'Máster King', el Brexit o Pablo Iglesias y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, caracterizados de payasos.

Los lideres regionales de la Comunitat Valenciana también se cuelan entre los ninots que buscan el indulto, como el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, que aparecen como Elsa y Olaf, de la película Frozen, sujetando el escudo de la Generalitat y cantando "Suéltalo".

Entre los concejales, las Fallas tienen muy presentes al de Movilidad, Giuseppe Grezzi, y el de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, vestido como 007; así como el alcalde de la ciudad, Joan Ribó.

Asimismo, también hay monumentos al doctor valenciano Pedro Cavadas y un homenaje al activista LGTB y fundador de Lambda Valencia Fernando Lumbreras, que fue asesinado en su vivienda el pasado mes de diciembre.

"IDEAS Y ORIGINALIDAD"

El alcalde de València, Joan Ribó, acompañado del concejal de Cultura Festiva y presidente de Junta Central Fallera, Pere Fuset; las Falleras Mayores de València 2019, Marina Civera y Sara Larrazábal; el director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Enrique Vidal; y el maestro mayor del gremio de artistas falleros, José Ramón Espuig, han participado en la inauguración de la Exposición del Ninot.

El primer edil ha señalado que la exposición es una ocasión "única" para reivindicar el trabajo creativo de los artistas y ha destacado la importancia de las ideas y la originalidad, por lo que "el trabajo creativo tiene precio y hay que saber valorarlo".

En este contexto, Espuig ha preguntado si las administraciones están dispuestas a invertir en la Ciudad Fallera y ha amenazado con que los artistas se vayan a otro polígono fuera de València, a lo que Fuset ha respondido que se han dado pasos para "dignificar" el trabajo de este colectivo, por lo que tienen "motivos para la satisfacción", aunque ha admitido que "no es suficiente".

"Tenemos que hacer mucho más. Somos conscientes de todo lo que queda por hacer. Cuando quememos las fallas de 2019, comienzan las de 2020, y será el momento para que lleguemos a acuerdos, siempre con un objetivo: beneficiar la fiesta de las fallas y hacer que ese 'Queremos fallas' sea también 'Queremos artistas falleros'", ha resaltado Fuset.

LA "MARCA" DE LA FIESTA

Por su parte, Vidal ha apuntado que el año que viene esperan volver a acoger esta exposición; mientras que la Fallera Mayor de València, Marina Civera, ha puntualizado que esta muestra abre paso a las Fallas, pero también a la sátira y la crítica, que es "la marca de nuestra fiesta".

"En las Fallas queremos ver todo lo malo de la sociedad, lo que nos disgusta, lo que nos enfada, lo que queremos cambiar, pero sobre todo lo que nos hace reír, todo lo que nos hace reflexionar, que nos estimula, pero que esperamos que desaparezca en las llamas del próximo día de San José, pero no sin haberlo compartido con el mayor número de personas posible", ha sostenido Civera.