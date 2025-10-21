'Cambra al Palau' vuelve reforzado: Duplica conciertos y potencia el equilibrio y la cercanía al público

La nueva edición arranca mañana con 33 programas que aúnan tradición y modernidad y grandes artistas internacionales y valencianos

El Cicle de Cambra regresa desde mañana a la Sala Rodrigo del Palau de la Música con una nueva edición más potente que duplica los conciertos --33 frente a los 14 de la anterior temporada-- articulados desde tres ejes "de fuerza: consolidar el género, la búsqueda del equilibrio y la cercanía al público".

Así, lo han señalado este martes el director del Palau, Vicente Llimerá, y la subdirectora de Música, Nieves Pascual, en una rueda de prensa para presentar la nueva temporada junto a Luciano Casalino, ayuda de solista de violín de la Orquesta de València, amenizada por un cuarteto de músicos, que ha interpretado unas breves obras del gran repertorio.

Al respecto, Limerá ha resaltado que 'Cambra al Palau' cada vez adquiere "más peso" gracias a una programación "muy interesante" y elaborada con "mucho cuidado" que permitirá disfrutar de la Orquesta de València, que se encuentra "al más alto nivel de su historia", y de otros músicos "emblemáticos" del panorama internacional y nacional y de gran trayectoria de la Comunitat Valenciana. Un "lujo" reforzado por poder escucharlos en la Sala Rodrigo con una acústica idónea para este género.

"Hay público para 33 conciertos, la pasada temporada la asistencia media fue de un 90%, y en esta edición se oferta un producto artístico al más alto nivel con un programa ecléctico para dar respuestas a los distintos gustos y conseguir un gran interacción con el público", ha apuntado.

Por su parte, la subdirectora de Música, Nieves Pascual, ha desgranado los ejes sobre los que pivota esta nueva temporada. El primero consolidar el género de cámara en València con una oferta más extensa que abarca hasta el 13 de junio y que "dialoga y complementa" el resto de programación de la temporada del auditorio.

Además, se ha buscado "el equilibrio" en la programación. Por un lado entre tradición y modernidad para evidenciar que las miradas de los compositores sinfónicos versus las obras del repertorio más contemporáneos "no son antagónicas", pero también el equilibrio entre artistas internacionales y locales de gran prestigio: "Es fundamental esta mirada de València al mundo y del mundo a València sobre un mismo escenario".

Por último, se persigue la cercanía al público conquistándolo con programas de gran atractivo bajo la idea del concierto temático, como para el Día de la mujer o los cuartetos de Shostakóvich, y ganándolo también con precios asequibles de 10, 15 y 20 euros. Se mantiene además 50% de descuento en el precio de las localidades para jubilados, estudiantes, familias numerosas, monoparentales y desempleados de larga duración. Así, la programación gira entorno a tres ideas: solistas y músicos valencianos, solitas internacionales y conicertos temáticos.

Por último, el solista Luciano Casalino ha reivindicado "conservar y potenciar aún más" este ciclo de cámara, que presenta propuestas "tan variadas", porque resulta "muy enriquecedor" para la orquesta, al permitir colaborar con artistas de gran trayectoria, y a nivel personal "crecer como artista".

PROGRAMACIÓN

Precisamente, Luciano Casalino, junto con el violinista Manuel Segarra, el viola Santiago Cantó y el violonchelista David Forés, arancan mañana el ciclo con un concierto gratuito, basado en obras de Schubert, Beethoven y el compositor residente en la presente temporada José María Sánchez-Verdú.

Respecto a la presencia internacional, el ciclo inicia con el prestigioso conjunto de cuerdas noruego Trondheim Soloists, bajo la dirección de su concertino Anders Larsen y con Ragnhild Hemsing al violín tradicional noruego Hardanger (9 noviembre). Destaca la visita de uno de los más reputados conjuntos de cámara a nivel nacional e internacional como es el Cuarteto Casals, que interpretará la integral de cuartetos de Shostakóvich (21 y 22 enero, 26 y 27 febrero y 15 y 16 de abril).

Además, debuta en el Palau la violinista surcoreana Bomsori junto con el extraordinario pianista Rafal Blechacz (25 noviembre) y ya en 2026, Michael Barenboim, hijo de Daniel Barenboim, visita el ciclo (8 febrero) junto con el Ensemble Nasmé, formado por músicos palestinos. Asimismo, también debutan Concentus Musicus Wien y su director Stefan Gotfried con los Conciertos de Brandemburgo de Bach (11 marzo).

Vuelve el conjunto italiano barroco Il Pomo D'Oro con Francesco Corti y la flauta Eleonora Biscevic (22 marzo), como también la Orquestra Festival Strings Lucerne junto con la oboísta Cristina Gómez Godoy, y bajo la dirección de Daniel Dodds (10 mayo). También se estrena en el Palau el Jerusalem Quartet (31 mayo) y el Valencia Baryton Project (4 febrero).

Aparte del concierto inaugural, en esta nueva edición intervendrán una cuidada selección de solistas de la Orquesta de València en programas como el que dirigirá Allen Vladimir y que tendrá al oboísta Roberto Turlo como solista (14 marzo); o el que estará protagonizado por el brillante violinista y actual artista en residencia, Renaud Capuçon (28 mayo).

En cuanto a músicos de la formación sinfónica valenciana, como solistas, intervendrán asimismo violinistas como Enrique Palomares y Esther Vidal, la viola Pilar Marín, el contrabajo Ángel Martínez, el clarinete David Martínez, el fagot Ignacio Soler y la trompa María Rubio, mientras que el gran recital de piano estará protagonizado por el valenciano Rubén Talón.

ENSEMBLES Y GRUPOS VALENCIANOS

Tampoco faltarán los ensembles y grupos valencianos en la programación como Capella de Ministrers, bajo la dirección de Carles Magraner (12 febrero) que interpretarán los Carmina Burana del Codex Buranus (siglo XIII); Amores, Grup de Percussió junto con las sopranos Èlia Casanova y María Maciá y el concierto Dreizehn. Stockhausen & Hildegarda (1 marzo); Spanish Brass junto con el pianista Albert Guinovart y el programa 'Las Aventuras de Monsieur Jules' (4 marzo); el Grup Instrumental de València, bajo la dirección de Joan Cerveró con Kurtág & Mahler: (... sonidos entrelazados). György Kurtág at 100th (1 abril) y el Quintet Cuesta (7 mayo).

También destacan otros grupos españoles como La Real Cámara, bajo la dirección de Emilio Moreno y los solistas el trompa Javier Bonet, el clarinete Eduardo Raimundo y la flauta Laura Quesada y los conciertos para instrumentos de viento y orquesta de Mozart (12 y 14 de mayo); Concerto 1700 y su director Daniel Pinteño, junto con la soprano Carlotta Colombo y el contratenor Filippo Mineccia con Alessandro Scarlatti: Il Giardino d'Amore (29 abril); Tasto Solo y su programa Aragóniai Beatrix. Reina de Hungría en el Renacimiento con motivo del Día Internacional de la Mujer (6 marzo).

Otros músicos que participan en el ciclo son los pianistas Bertomeu Jaume, Miquel Estelrich, Sonia Sifres y Domenico Codispoti, los oboes Ángel Luis Sánchez y Ramón Ortega, el flauta Joaquín Gericó, el fagot Marc Trenel, el contrabajo Wies de Boevé y el clave Alfonso Sebastián.