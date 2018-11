Una campaña anima a hacerse la "facilísima" prueba de hepatitis C y alerta: "Uno podría haberse expuesto sin saberlo"

Publicado 02/11/2018 14:52:28 CET

La Asociación Española para el Estudio del Hígado, la Alianza para la Eliminación de la Hepatitis Vírica en España (AEHVE) y Gilead han puesto en marcha la campaña '¿Eres Cris?' para animar a toda la ciudadanía que "podría haber estado expuesta sin saberlo" a esta enfermedad "silenciosa" a que se realice un test de diagnóstico "facilísimo" y se "quede tranquila": "Ahora se cura y España está a las puertas de ser un territorio libre de hepatitis C".

Así lo han explicado este viernes el coordinador de AEHVE, Javier García-Samaniego, y el gerente del Hospital General de València, Enrique Ortega, en una rueda de prensa en este centro para dar a conocer los detalles de esta campaña, que pretende, en palabras de García-Samaniego, que "las personas que han podido exponerse se pongan en contacto con sus médicos para hacerse la prueba de la hepatitis C". En definitiva, "que un paciente que puede estar afectado por una enfermedad con cura lo sepa", ha destacado.

El especialista ha explicado que "no solo los colectivos vulnerables" deben comprobar que no sufren esta enfermedad, ya que puede afectar a personas que se hayan sometido a una transfusión sanguínea antes de 1992; que se hayan hecho un 'piercing' o tatuaje en "condiciones higiénicas no óptimas"; hayan consumido drogas por vía intravenosa o nasal o hayan llevado a cabo prácticas sexuales "de riesgo".

En este sentido, el título de la iniciativa, '¿Eres Cris?' toma un nombre "unisex" para poner el foco en que "cualquiera, hombre o mujer, una persona que hace una vida normal y que, en un momento dado, reflexiona sobre su pasado" puede descubrir que contrajo la hepatitis C, han detallado desde AEHVE.

Según ha explicado el doctor García-Samaniego, se trata de una "enfermedad silenciosa" y "con pocos síntomas hasta las fases muy avanzadas". Sin embargo, "es la primera causa de enfermedad hepática crónica", se relaciona con el cáncer de hígado y de cirrosis, además de con un "sinfín fe manifestaciones fuera del hígado". Si no se trata, puede causar la muerte.

"OPORTUNIDAD HISTÓRICA" CON UNA DETECCIÓN "EFICAZ"

España se encuentra ante una "oportunidad histórica de ser uno de los primeros países en eliminar la hepatitis C", un "problema de salud extraordinario". Así, desde que en 2015 se implantó el plan estratégico para hacer frente a esta infección, nuestro país está "a la cabeza de Europa" en su tratamiento, con 117.000 pacientes tratados. En casos leves, según ha detallado el doctor, cerca de un 95% de las personas consigue curarse.

En los últimos tres años, tras la "universalización" de un tratamiento que antes se priorizaba en función de la gravedad de la enfermedad, ha habido un "descenso marcado en el número de trasplantes de hígado" o en los ingresos hospitalarios relacionados con descompensaciones hepáticas".

En el momento en que se elimina la infección, dejan de avanzar enfermedades como la cirrosis, y en casos leves se puede llegar a dar de alta al paciente en el sistema sanitario. También se curan las manifestaciones extrahepáticas de la enfermedad al desaparecer el virus. "Está demostrado que se mueren menos personas por el hígado y otras causas", ha recalcado.

En un contexto en el que se calcula que entre el 30 y 50% de la población infectada desconoce que tiene esta enfermedad, la campaña

'¿Eres Cris?' hace hincapié en que el diagnóstico es "extremadamente sencillo" y "extraordinariamente eficaz", a través de un análisis de sangre que analiza la presencia de anticuerpos. Además, "la inmensa mayoría de personas se lo hace solo una vez en la vida", ha resaltado.

'¿Eres Cris?' es la "primera gran campaña" contra la hepatitis C que aprovecha los "tiempos de vacas gordas" que vive el tratamiento de la enfermedad, con "medicamentos altamente eficaces", ha señalado. España está "a las puertas de ser un territorio libre" de esta enfermedad a corto y medio plazo, ha asegurado.

ELIMINAR EL ESTIGMA SOCIAL

La iniciativa también incide en la "eliminación del estigma personal y social" que sufren las personas infectadas de hepatitis C. Enrique Ortega ha lamentado que existe un "estigma y discriminación", por lo que se debe "normalizar una infección que es como cualquier otro virus".

"Se trata de que afloren todas aquellas personas afectadas de hepatitis C que no saben que tiene una enfermedad", para así poder tratarlas, ha resaltado el médico. "El objetivo principal es concienciar no solo a los grupos vulnerables, sino que los que puedan haberse expuesto, contacten con los profesionales de Atención Primaria para hacerse la prueba", ha subrayado. "Si uno no está seguro, comprobarlo es facilísimo", ha insistido, al tiempo que ha añadido: "Hazte la prueba y quédate tranquilo".

'¿Eres Cris?' incluye anuncios en medios impresos, online, radio, cine y en la calle, así como un portal web en el que los ciudadanos pueden encontrar un test con el que medir su riesgo de exposición al virus y, en caso de duda, acudir a su médico.