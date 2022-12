Campillo, "muy disgustado" por los daños en el Gulliver tras su reapertura: "Exigimos reparación inmediata"

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de València y edil de Ecología Urbana, Sergi Campillo, se ha mostrado este viernes "muy disgustado" por los desperfectos que han surgido en la estructura de algunas partes del parque Gulliver tras su reciente reapertura después de la remodelación que se ha llevado a cabo en él y ha asegurado que el Ayuntamiento va a exigir a la empresa responsable de las obras una "reparación inmediata".

Igualmente, ha anuncio que el equipo de gobierno local ha solicitado "un informe técnico de explicación de qué está ha pasado". El responsable municipal ha confiado en que sea así porque la firma que ha realizado los trabajos, Bertolín ha precisado, es una empresa "de sobrada solvencia" que "ha trabajado con esta administración" local "desde hace décadas".

"No me cabe duda de su profesionalidad y de que se va a arreglar inmediatamente" la incidencia registrada, ha expuesto. Campillo, que se ha pronunciado de este modo preguntado por la situación del Gulliver en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, ha destacado también que el recinto "no está cerrado" por esos daños detectados y ha precisado que "se ha cerrado solo alguna parte, algún tobogán".

El vicealcalde ha asegurado, "como responsable de Jardinería Sostenible y del Organismo Autónomo de Parques y Jardines", que está "muy disgustado" por los desperfectos localizados tras la reapertura. "No voy a quitar importancia al hecho. Soy el primer sorprendido de que un mes después de reabrir el parque y de haber hecho una rehabilitación de un millón de euros se hayan producido algunos desperfectos en algunos toboganes", ha expuesto.

Sergi Campillo ha añadido que el Gulliver es "una figura muy usada" por la que "pasan miles de personas" y ha comentado que puede darse el caso de que algunos elementos como los "cinturones" que se puedan "enganchar por el tobogán" cuando la gente se tira, pero ha resaltado que "han salido patologías en varias parte" y ha afirmado que eso "no es razonable".

"Hemos pedido un informe técnico de explicación de qué está ha pasado y hemos exigido a la empresa constructora de la reparación, muy solvente, la reparación inmediata de todas las fisuras que han salido en algunos toboganes", ha detallado. Asimismo, ha indicado que "la dirección de obra --también redactora del proyecto de rehabilitación, ha precisado-- es responsable de haber vigilado la ejecución" de los trabajos.

"No me cabe la menor duda de la profesionalidad de las dos empresas, tanto de la dirección de la obra como de la ejecución. Son empresas referentes de ingeniería, pero es difícilmente explicable que esté pasando esto después de medio año de obras y de haber invertido un millón de euros en la reparación de la figura y de la parte exterior" del parque, ha insistido el vicealcalde.

"Vamos a exigir desde el gobierno municipal que aquello que hemos pagado con el dinero de todos los valencianos esté perfecto. No que esté bien, que esté perfecto para que dure otros 30 años más", ha apostillado, a la vez que ha aseverado que el "nivel de exigencia" del consistorio será "máximo".

"DEMAGOGIA"

Tras ello, Sergi Campillo (Compromís) se ha referido a críticas recibidas desde la oposición municipal -- el PP ha exigido la "reparación urgente", ha considerado "impresentable" que un mes después de la reapertura del parque haya desperfectos y ha reclamado una auditoria-- y ha pedido que "no se haga demagogia" con este asunto.

"Ni alcalde --Joan Ribó (Compromís)--, ni el vicealcalde estamos con la paleta arreglando el Gulliver. No es nuestra función. Nosotros encargamos las obras y luego las hace una empresa que tiene experiencia. Y si ha habido un problema en la ejecución de la obra la responsable es la empresa", ha destacado.

Campillo ha indicado también al grupo municipal 'popular' que "no fue la pintura la que provocó el cierre anterior" del Gulliver "ni un tema de alergias" y ha explicado que como ha dicho "muchas veces" se debió a que "afloró la fibra de vidrio" de la estructura.

El vicealcalde ha agregado que "la responsabilidad de un gobierno es exigir a la empresa que ejecuta las obras y a la dirección de obra que cumpla estrictamente el contrato" y que "repare inmediatamente los desperfectos" y ha asegurado que eso es "lo que se está haciendo en este momento". "Vamos a exigir todas las garantías después de haber invertido más de un millón de euros en la reparación integral", ha señalado.

Igualmente, ha apuntado que el ejecutivo actual ha acometido la rehabilitación del Gulliver porque en anterior, del PP, "que gobernó durante 24 años no hizo nunca una rehabilitación integral de una figura tan importante" como esta.

CUESTIÓN "DE DÍAS"

Preguntado por el calendario de la reparación y por cuánto tiempo se tendrá que cerrar el recinto, el titular de Ecología Urbana ha respondido que no puede precisar aún ese calendario aunque ha dicho que "no es una cuestión de meses" sino "de días" y se ha comprometido a anunciarlo cuando se conozca.

Campillo ha añadido que será necesario cerrarlo por completo para arreglar las partes de la figura con daños, dado que si no es así no se puede trabajar bien.