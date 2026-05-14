Camps abre una sede física en València como "punto de reunión" y para dar a conocer su proyecto y atender "dudas"

Archivo - El expresidente de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps, durante su llegada a la presentación de su equipo para el próximo Congreso Regional del PPCV, a 30 de julio de 2025, en Alicante - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps abrirá en los próximos días una sede física en el centro de la ciudad de València, en la calle Gobernador Viejo, como "punto de reunión" para su equipo, así como para atender posibles "dudas" de los militantes del PPCV y dar a conocer su proyecto en su carrera para liderar el partido.

Fuentes del entorno del 'expresident' han indicado a Europa Press que este local será "el sitio donde podrá ponerse todo el mundo en contacto" con el expresidente "de forma presencial, si tiene alguna duda, si necesita que le ayudemos con algo de las cuotas, por ejemplo", o para resolver "posibles dudas" respecto al proyecto que encabeza.

"Es un sitio donde nos podrán encontrar, también será nuestro punto de reunión para el equipo, y todo para tener una sede abierta", señalan, ya que subrayan que Camps "lleva pidiendo mucho tiempo que se vuelvan a abrir las sedes y que se esté siempre en contacto con el militante y con el votante del partido".

Precisamente, en el marco de esta carrera hacia la celebración del congreso regional del PPCV --para el que todavía no hay fecha-- que el 'expresident' lleva reivindicando con insistencia en los últimos meses, Francisco Camps tiene previsto celebrar un nuevo acto el próximo viernes 22 de mayo en el edificio Veles e Vents para "empezar a preparar la gran cita de junio", según recoge la convocatoria, bajo el lema 'Mayoría absoluta. Lo hicimos, lo haremos'.

Camps anunció la pasada semana que había reunido en 48 horas los 300 avales de afiliados necesarios, según sus cálculos, para presentarse al próximo congreso regional del PPCV. También exigió al partido "igualdad de armas" con el presidente de la gestora y actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, aseguró de forma "categórica" que presentará su candidatura incluso si el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ofreciera un cargo para no hacerlo, y garantizó que no formará otro partido: "Nunca, jamás".

También presentó en esa misma convocatoria un nuevo estudio demoscópico sobre la situación política de la Comunitat Valenciana, que señalaba que el 71,4% de los votantes del PP y Vox quieren que haya una mayoría absoluta y afirmó que él puede conseguir 50 escaños. Esta encuesta, pagada por él, le sitúa como el candidato del PP mejor valorado para el 'cap i casal', por encima de la actual alcaldesa, la 'popular' María José Catalá, y a la presidencia de la Generalitat, superando a Pérez Llorca.