Camps ve "una batalla muy apetecible" enfrentarse a Oltra y Bernabé en València: "Son destructoras de la democracia"

Archivo - El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, en una imagen de archivo - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha asegurado que su "ilusión" es, en primer lugar, aspirar a presidir de nuevo el Consell, aunque ha reconocido que le resulta "también muy apetecible luchar" contra la exvicepresidenta y exlíder de Compromís Mónica Oltra, ahora que esta ha aceptado el reto de su formación de ser la candidata a la alcaldía de València, y contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y candidata del PSPV, Pilar Bernabé, dos "destructoras de la libertad y la democracia".

Así lo ha manifestado, en una atención a medios en el despacho de su Oficina de Expresident en la tarde de este martes, días después de que Oltra, en el congreso de Iniciativa celebrado el sábado, anunciara su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la alcaldía de la capital valenciana. "Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo", proclamó.

"Tenemos nueva candidata de Compromís al Ayuntamiento de València", ha resaltado Camps, que, no obstante, ha señalado que su "ilusión" es, "primero, ser presidente del partido" en la Comunitat Valenciana, para lo que reclama "una vez y otra vez y constantemente la celebración del congreso regional" del PPCV. "Me gustaría ser el presidente del partido y también ser el candidato a la Presidencia de la Generalitat", ha concretado.

Dicho esto, ha reconocido que con "la entrada de Oltra en la batalla por la ciudad de València", esta resulta "una batalla también muy apetecible". "No he de hacerles ningún tipo de matiz al respecto de lo que les voy a contar porque lo van a entender", ha avanzado.

A su juicio, "luchar contra Oltra y contra Bernabé, que son destructoras de libertad y democracia, por quien defiende libertad y democracia todos los días, me parece también de lo más interesante".

"VUELVO A ESTAR YA EN CAMPAÑA", PROCLAMA

"Si han decidido los de Compromís que entre en campaña, que sepan que en estos momentos, martes santo, por la tarde, vuelvo a estar ya en campaña. No solo exigiendo, pidiendo, porque es bueno para el PP, un congreso que nos permita ganar las próximas elecciones por mayoría absoluta", ha proclamado.

En cualquier caso, Francisco Camps ha recalcado, para que no exista "la más mínima duda", que su "único partido" es el PP y ha garantizado que él "siempre" será político "a las órdenes" del PP. "Y si pudiese también, como candidato del mismo partido en la estancia que corresponda, porque no concibo la política fuera del PP", ha afirmado. Así, y tras "las palabras de estos días", ha agregado que no tiene más de decir que está "encantado de nuevo de estar en la batalla".

RECALCA QUE SU PARTIDO "ES EL PP"

Preguntado por si, en el caso de que el PP no haga caso a sus demandas de celebrar un congreso o ser candidato a la Generalitat, se podría presentar a las elecciones con otro partido, ha remarcado que es militante del PP "desde el año 82" y que su intención es "liderar a todo el partido, a todos los miembros del partido, a los cargos públicos, alcaldes", como ha hecho "en otros momentos de la historia del partido y de la Comunidad Valenciana".

"Mi partido es el PP y creo que además el PP tiene que empezar cuanto antes a dar la fuerza de discurso necesaria para demostrar que este partido está preparado para ganar por mayoría absoluta", ha argumentado el 'expresident' de la Generalitat, que ha insistido en que el líder del PPCV "tiene que dar la sensación de que quiere y de que puede ganar por mayoría absoluta".

"Este partido no se merece a nadie que no tenga la capacidad o tenga el sentimiento o transmitir la posibilidad de ganar por mayoría absoluta. El PP es un partido que nació para ganar siempre las elecciones, para gobernar, porque es un partido de gobierno, y para hacerlo por mayoría absoluta", ha continuado.

EL PPCV NECESITA "UN CONGRESO, UN DISCURSO, UN LIDERAZGO"

Por eso mismo, ha argumentado que el PPCV necesita "un congreso, un discurso, un liderazgo y una idea clarísima de cómo se puede conseguir esa mayoría absoluta el año que viene", algo "fundamental", y ha pedido mirar los casos de Extremadura y en Castilla y León o Aragón.

"Yo no quiero que la Comunidad Valenciana tenga una situación de dos partidos que al final tienen que arreglarse en Les Corts Valencianes para llegar a cuestiones que tienen que ver con la realidad del día a día de la Comunidad Valenciana. Yo quiero que un partido lidere la Comunidad Valenciana desde el primer momento, al día siguiente de la celebración de las elecciones", ha expuesto Camps.

Y ha considerado "muy importante que la gente tenga claro que lo que necesita el partido son candidatos y líderes que tengan claro desde el principio que podemos y debemos ganar por mayoría absoluta".