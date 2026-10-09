Cancelado el espectáculo inaugural del Simposio de Pirotecnia previsto en la Plaza del Ayuntamiento

Archivo - Imagen de archivo de un castillo de fuegos artificales. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de la Pirotecnia (Aepiro), Pirotecnia Zaragozana y F.A. Europlá han comunicado la suspensión del espectáculo de apertura del 20th International Symposium on Fireworks, que estaba previsto para este domingo, 11 de octubre, a las 20.30 horas en la plaza del Ayuntamiento de València debido a la presencia en este emplazamiento de la Acampada para reivindicar el derecho a la vivienda.

A pesar de este "grave contratiempo" --según lo califican en un comunicado--, el encuentro continuará celebrándose en València del 12 al 16 de octubre, "desarrollando con total normalidad su programa técnico, su feria comercial y el resto de los espectáculos previstos en otros emplazamientos donde sí se cuente con las debidas garantías".

La asociación de pirotécnicos recalca que "esta drástica decisión no es una propuesta ni una elección del sector, sino una consecuencia directa de la inacción de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que a menos de 48 horas del inicio del montaje ha sido incapaz de garantizar las condiciones materiales y de seguridad necesarias en la plaza".

Aepiro sostiene que el espectáculo "fue comunicado a la Delegación del Gobierno en tiempo y forma, cumpliendo estrictamente con toda la documentación técnica preceptiva y resolviendo los requerimientos habituales".

La Asociación Española de la Pirotecnia y las empresas implicadas apuntan que "aunque la administración habilitó formalmente el acto y no ha emitido ninguna resolución que revoque dicha autorización, su absoluta pasividad para despejar, controlar y ordenar el espacio público imposibilita físicamente la ejecución del montaje".

El colectivo subraya que "la seguridad en pirotecnia es un proceso continuo que no admite improvisaciones: exige garantías absolutas en cada una de sus fases: desde el mismo inicio del transporte por carretera del material reglamentado, pasando por la recepción y el montaje, con la delimitación estricta de las zonas de lanzamiento y seguridad".

"La inacción gubernamental bloquea la seguridad desde el primer eslabón, impidiendo no sólo el montaje y ejecución del disparo, sino que comienza por no hacer posible ni tan siquiera la recepción del material en el emplazamiento autorizado, lo que determina que no resulte seguro iniciar el transporte del mismo", insisten.

En la misma línea, critica que el sector "ya ha sufrido las consecuencias de la falta de previsión y control administrativo durante los actos del 9 d'Octubre, que han derivado en la cancelación de la tradicional mascletà".

"Ante la evidencia de que las autoridades no han adoptado ninguna medida correctora para subsanar los problemas de ocupación y control de la plaza, los técnicos pirotécnicos se ven atados de pies y manos. Continuar adelante en estas condiciones supondría asumir un riesgo inaceptable para los operarios y para los ciudadanos, una temeridad que el sector, por pura responsabilidad civil y técnica, no puede tolerar", aseveran.

A su parecer, la suspensión de este acto de apertura supone "un durísimo golpe para el sector", ya que "no se trataba de un disparo rutinario, sino de una obra concebida en exclusiva a lo largo de meses de diseño, programación y fabricación para este emplazamiento concreto".

El espectáculo contemplaba una gran intensidad, con más de 700 órdenes de disparo digitalizadas concentradas en los dos primeros minutos de un total de 6 minutos de espectáculo, movilizando más de 6.000 elementos pirotécnicos fabricados expresamente para la ocasión. Aepiro señala que "un proyecto de esta envergadura carece de sentido en cualquier otra fecha o localización".

Por todo ello, la Asociación Española de la Pirotecnia quiere trasladar "su más profundo pesar por el esfuerzo, el tiempo y la cuantiosa inversión económica de las empresas Pirotecnia Zaragozana y Focs d'Artifici Europlá que ahora se ven arrojados a la basura".

Asimismo, "lamenta profundamente el daño que la inoperancia de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana causa a la imagen internacional de la pirotecnia española ante los cientos de congresistas y expertos mundiales ya congregados en la capital valenciana".