Cano anuncia "la mayor ampliación de la historia" de la Red Exterior de Ivace+i Internacional, de 35 a 62 mercados

Congreso Go Global - GVA

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha anunciado este martes "la mayor ampliación de la historia de la Red Exterior de Ivace+i Internacional, "que pasa de dar apoyo a las empresas valencianas en 35 mercados a hacerlo en 62 en el presente ejercicio".

Así lo ha avanzado Cano durante la inauguración de la X edición del Congreso Go Global, que se celebra los días 26 y 27 de mayo en Feria Valencia, tal como ha señalado la Administración autonómica en un comunicado.

Durante su intervención, en la que ha estado acompañada por el presidente del Consejo de Cámaras, Jose Vicente Morata, Cano ha resaltado que la Red Exterior es una aliada indiscutible de las empresas valencianas en el proceso de internacionalización, "una apuesta de futuro para nuestra región que permite a las empresas diversificar mercados, estimula la innovación, impulsa la transferencia de conocimiento y refuerza la profesionalización empresarial".

Dada la importancia de la red como instrumento de apoyo a las empresas, Ivace+i Internacional cambia el modelo y pasa de una red por país a un modelo de hubs regionales por áreas geográficas. Según Cano, este cambio "permite ganar eficiencia operativa, optimizar costes, centralizar procesos y agilizar la gestión, ampliando al mismo tiempo el apoyo a un mayor número de países".

Este nuevo modelo de red va a ser utilizado ya en la presente edición de Go Global, que vuelve a reunir en la Comunitat Valenciana a personal experto de la Red Exterior para atender a las empresas valencianas en reuniones B2B previamente concertadas.

Además, la X edición del Congreso, que regresa a Feria Valencia tras celebrarse dos años consecutivos en Alicante, cuenta con la participación de una cuarentena de empresas importadoras internacionales que van a conocer de primera mano la oferta de las empresas valencianas, con la posibilidad de cerrar acuerdos comerciales.

"Celebramos diez ediciones de un Congreso que ha estado conectando empresas valencianas con el mundo, un evento que tiene más vigencia que nunca por la necesidad y la idoneidad de seguir apostando por los mercados exteriores", ha destacado Marián Cano.

ADAPTACIÓN AL ESCENARIO ACTUAL

En su intervención, Marián Cano también se ha referido a la incertidumbre geopolítica y económica que caracteriza el escenario en el que se operan las empresas de la Comunitat Valenciana: "Un entorno muy complejo para las pymes, para las que cada alteración arancelaria, cada disrupción logística o cada cierre de mercado puede suponer un impacto directo en su viabilidad internacional".

En este sentido, Marián Cano ha enumerado algunas de las acciones impulsadas por la Conselleria de Industria para adaptarse a la actualidad vigente. "Seguimos impulsando recursos concretos para apoyar a nuestras empresas como las ayudas de la Dirección General de Emprendimiento e Internacionalización, que alcanzan los 21 millones de euros en este ejercicio", ha subrayado.

Y ha concluido: "A ello se suman programas adaptados a las necesidades actuales, como el Plan USA, que nace ante la incertidumbre generada por la administración Trump, o la gratuidad temporal de los servicios y acciones de Ivace+i Internacional para mitigar los efectos de los conflictos bélicos".

Por su parte, José Vicente Morata ha señalado: "Es importantísimo que el mundo empresarial vea un apoyo realmente en las organizaciones y en las administraciones que estamos hoy aquí representadas a través de las Cámaras, IVACE+ i e ICEX y viendo el volumen de empresas que hoy participan con ese talante exportador que caracteriza a los valencianos".

Uno de los grandes focos de atención del día ha sido la mesa redonda 'IA Agéntica sin filtros: El Podcast en Directo sobre Internacionalización', en la que han participado Anselmo Ríos, CEO de Redflexión Consultores, y Manuel Murcia 'El Hípster', divulgador especializado en inteligencia artificial y tecnología. El debate ha puesto sobre la mesa cómo la IA está transformando los procesos de expansión internacional y la competitividad empresarial, según ha informado la organización en un comunicado.

La apertura institucional ha dado paso posteriormente a la conferencia magistral 'El nuevo (des)orden mundial', impartida por Javier Rupérez, diplomático y exembajador de España en Estados Unidos y ante la OTAN, quien ha analizado el contexto geopolítico internacional y su impacto sobre las estrategias empresariales globales.

Paralelamente, el Espacio Europa Oportunidades ha reunido a expertos en financiación europea, innovación, sostenibilidad e internacionalización digital, ofreciendo herramientas prácticas para que las empresas puedan aprovechar programas europeos y reforzar su presencia en mercados exteriores.

El programa de la primera jornada también ha incluido sesiones especializadas en financiación internacional de la mano de CaixaBank y Banco Santander, así como un espacio específico dirigido a estudiantes y jóvenes profesionales interesados en desarrollar una carrera vinculada al comercio exterior y la internacionalización.

El Congreso Go Global continuará mañana miércoles con nuevas mesas redondas y encuentros especializados centrados en el entorno geopolítico internacional, las estrategias de internacionalización industrial y los retos de las cadenas de suministro globales.