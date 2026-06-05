Cano exige al Gobierno la "retirada inmediata" del Registro de Viajeros tras el expediente abierto por Bruselas

Archivo - Turistas en un hotel, en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha instado al Gobierno central a retirar de "forma inmediata" el actual sistema de Registro de Viajeros, después de que la Comisión Europea haya abierto un procedimiento de infracción contra España al considerar que "vulnera la normativa comunitaria en materia de protección de datos", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Bruselas cuestiona el modelo impulsado por el Ministerio del Interior porque "obliga a proveedores de alojamiento, plataformas en línea y empresas de alquiler de vehículos a recoger, conservar y transmitir a una base de datos centralizada categorías de información que considera excesivas", incluidos datos de pago y geolocalización, además de prever un periodo de conservación de tres años que la Comisión considera "desproporcionado", señala la Generalitat.

Marián Cano ha señalado que la apertura de este expediente por parte de la Comisión Europea confirma lo que el gobierno autonómico y el sector turístico de la Comunitat Valenciana "lleva mucho tiempo denunciando: que se trata de una norma desproporcionada, jurídicamente cuestionable y muy difícil de aplicar, que ha impuesto una carga innecesaria a miles de empresas turísticas".

"No se puede exigir al sector turístico que actúe como si fuera una extensión de la Administración, recopilando datos sensibles que exceden lo razonable y que ahora Europa considera incompatibles con el derecho comunitario", ha sostenido Cano.

La consellera ha incidido en que esta situación "vuelve a poner de manifiesto la necesidad de escuchar al tejido empresarial y de evaluar con rigor el impacto real" de las decisiones normativas sobre un sector "estratégico" para la economía española y de la Comunitat Valenciana.

"Desde el primer momento advertimos desde el Consell que este sistema generaba incertidumbre, más burocracia y una enorme complejidad operativa para hoteles, alojamientos turísticos, agencias y empresas de alquiler", ha añadido.

Asimismo, la titular de Turismo ha subrayado que la seguridad y la cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad son "plenamente compatibles con el respeto a la normativa europea y con la protección de los derechos fundamentales". "Lo que no es admisible es mantener un modelo masivo e indiscriminado de recopilación de datos que traslada al sector obligaciones impropias y que, además, ha acabado siendo cuestionado por Bruselas", ha indicado.

En este sentido, Marián Cano ha reclamado al Ejecutivo central que rectifique "de manera urgente" y abra una etapa de "diálogo real" con las comunidades autónomas y con los representantes empresariales para diseñar un sistema proporcionado, viable y respetuoso con el marco europeo. "Es el momento de corregir una mala norma, reducir cargas innecesarias y ofrecer seguridad jurídica a las empresas turísticas", ha manifestado.

La Generalitat presentó en mayo de 2025 el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1312/2024 que regulaba el Registro Único de Arrendamientos de corta duración y la Ventanilla Única Digital, al considerar que generaba una duplicidad de procedimientos y excedía el marco competencial estatal en materia de turismo.