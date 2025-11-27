Capella de Ministrers, Robert Cases & Carles Magraner y 'La Maria' actuarán en el Festival Tardor de Morella

Capilla de Ministrers en concierto - FESTIVAL TARDOR MUSICAL DE MORELLA

CASTELLÓ 27 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El Festival Tardor Musical de Morella, organizado por la Fundación Cultural CdM, albergará tres conciertos de Capella de Ministrers, Robert Cases & Carles Magraner y La Maria que irá precedido de una actuación de Eduard Navarro & Jota Martínez en el Centro de Día de Morella.

El evento, que se celebrará los días 4, 6 y 7 de diciembre, es una experiencia única que celebra y pone en valor la música antigua y la tradicional como elementos vivos del patrimonio cultural y se convierte en una plataforma para la difusión y divulgación de estas músicas en la capital de Els Ports, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, el Institut Valencià de Cultura y el Ayuntamiento de Morella.

La programación arrancará con la actuación de Eduard Navarro & Jota Martínez que ofrecerán el programa Ecos de tradició en el Centro de Día, el jueves 4 a las 11.00 horas, en un concierto social y exclusivo para las personas residentes en el que se mostrarán diversos instrumentos tradicionales que utilizarán para interpretar este repertorio.

Navarro, queha grabado más de 40 discos, realizado giras en 16 países y ha colaborado con prestigiosas formaciones, y Martínez, impulsor de un proyecto de estudio y reconstrucción de más de 150 instrumentos de la tradición medieval española y colaborador de reputadas agrupaciones musicales y artistas, presentarán las posibilidades del repertorio tradicional con instrumentos de época.

Capella de Ministrers brindará el programa Miracles de nostra senyora en el Teatro Municipal de Morella el sábado 6 a las 19.00 horas. Para este repertorio, Magraner -dirección, viola y viella- contará con Laia Blasco -voz-, Eduard Navarro -chirimía, laúd y cornamusa-, Jota Martínez -añafil, laúd, cítola, zanfona y guitarra-, y Miguel Ángel Orero -percusión, salterio y tintinabulum-.

El repertorio presentará los milagros enfrontados desde las versiones del monje benedictino Gautier de Coinci (1177-1236), prior de la abadía de Vic-sur-Aisne, y Alfonso X El Sabio (1221-1284) desde la perspectiva del contrafactum -sustitución de un texto por otro sin cambios sustanciales en la música-, la presencia de material melódico y de tópicos líricos comunes. Así se conjugaron desde diversas perspectivas melodías y temas comunes en el devenir cultural y social de la Edad Media en torno a la Virgen María.

Capella de Ministrers, un referente internacional de la música histórica, ha sido nominada recientemente por los prestigiosos Premios Internacionales de Música Clásica 2025 (ICMA en sus siglas en inglés) por su disco Reliquiae junto a otros 15 trabajos. En total, han sido seleccionadas 307 producciones de audio y vídeo, en 16 categorías diferentes editadas por 107 sellos de Europa, Asia y Norteamérica, de relevantes formaciones, solistas, directores u orquestas.

Es el octavo año consecutivo que el jurado, compuesto por miembros de algunas de las más reputadas publicaciones y medios especializados europeos, selecciona diferentes trabajos discográficos de la formación valenciana que ganó en la categoría de Música Antigua con el disco Quattrocento en 2018 y con El collar de la paloma en 2023 los considerados los Grammy de la música clásica.

VIRTUOSISMO y SENSIBILIDAD

Carles Magraner -viola da gamba- y Robert Cases -tiorba & guitarra- actuarán con el programa Dolça memòria, en el Salón Gótico del Ayuntamiento de Morella el domingo 7 a las 12.00 horas, en el que los dos reconocidos músicos realizarán un recorrido íntimo por la música antigua a través de la danza, la improvisación y el arte de la variación. De las enérgicas españoletas, xacaras y tarantelas de Ruiz de Ribayaz a las improvisaciones sobre esquemas históricos como La Mi Re o las Variaciones sobre Canarios, la música renace con la frescura del presente.

El concierto culminará con clásicos de la tradición hispánica como Guárdame las vacas, la Romanesca & folía y piezas de Sanz, Dalza y Santiago de Murcia, que combinan virtuosismo y sensibilidad, un viaje breve pero intenso por la esencia perdurable de la memoria musical. La entrada para este concierto es libre y gratuita hasta completar el aforo.

El festival pondrá el broche de oro con la cantante Maria Bertomeu Soria, La Maria, y Darío González -guitarra acústica-, en el Teatro Municipal el domingo a las 19.00 horas, que ofrecerán el programa Robina, femenino del término robí (rubí), en el que abordará con su voz hipnótica las canciones que incluye en el disco homónimo que ha publicado en este año. El repertorio estará dividido en tres partes: la ruptura, el vacío, y el enamoramiento (de una misma), y se puede aplicar al amor o a cualquier proceso vital.

La artista de Oliva, que revoluciona el cant valencià y ha sido galardonada con los Premios Ovidi y Carles Santos, asume la tradición como la mejor herramienta para la innovación y para convertir la música tradicional en la más popular de las músicas.

La cantante actuó el 29 de octubre en el funeral de Estado en homenaje a las 237 víctimas de la dana el año anterior en España celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia con la presencia de los reyes, Felipe VI y Letizia; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y una numerosa representación institucional y política. Interpretó el tema Mon Vetlatori de su disco L'Assumpció, una canción que habla de pérdida, amor y memoria y que se ha convertido en un himno para los familiares de las víctimas.