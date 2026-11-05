Capitanes del Valencia visitan a Pau, jugador del Infantil que estuvo dos semanas en la Residencia VCF por la dana Adam

Futbolistas del Valencia CF han visitado a Oliva para conocer de primera mano los daños sufridos por la localidad por la dana Adam e interesarse especialmente por la situación de Pau. - LÁZARO DE LA PEÑA

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Futbolistas del Valencia CF han visitado a Oliva para conocer "de primera mano" los daños sufridos por la localidad por la dana Adam e interesarse especialmente por la situación de Pau, jugador del Infantil que estuvo durante dos semanas en la Residencia VCF de la Ciutat Esportiva de Paterna debido al estado en el que quedó su casa.

"No sabíamos si íbamos a tener agua potable, cómo íbamos a poder comer y pedimos al club que Pau pudiera estar en la Residencia de la Academia VCF. Nos ayudaron mucho y estamos muy agradecidos. Es un favor impagable. Que sean los capitanes los que vengan y se interesen tanto por todo el pueblo es muy de agradecer", describe el padre del menor, Guillermo Morató.

Desde el Valencia CF recalcan, en un comunicado, que recientemente numerosas localidades de la Comunitat Valenciana se han visto afectadas por una nueva dana. Una de estas poblaciones damnificadas ha sido Oliva y el club ha estado en la zona, junto al Ayuntamiento de Oliva y la Agrupació de Penyes Valencianistes.

"Teníamos un aviso de alerta roja y, a partir de las 3:30h de la madrugada, empezamos a recibir mensajes. Hasta las 07:00h no paró de llover, más de 700 litros por metro cuadrado. Hace una semana, cuando estábamos muy mal, el Valencia CF se puso en contacto con nosotros y se ofreció a venir a Oliva, a preocuparse por la localidad y ver de qué manera podían ayudar. Les estamos muy agradecidos", indica el concejal de playas del Ayuntamiento de Oliva, Salvador Llopis.

Durante la visita, los jugadores del Valencia CF, José Luis Gayà, Pepelu y Cristian Rivero, además del presidente de la Agrupación de Penyes Valencianistes, Fede Sagreras, y el edil Salvador Llopis han presenciado los daños causados por la riada en esta localidad valenciana.

Los capitanes, José Luis Gayà y Pepelu, han enviado su "completo apoyo" a los afectados en representación de la entidad valencianista: "Tanto los jugadores como el Valencia CF estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Ha sido una catástrofe muy importante y estamos aquí para ayudar a toda la gente que ha tenido desgracias para que puedan ir hacia delante", han remarcado.