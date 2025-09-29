Carmelina Sánchez-Cutillas protagoniza la exposición 'Des de les fronteres del silenci' en la UA - UA

ALICANTE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Carmelina Sánchez-Cutillas, considerada "la gran escritora valenciana del siglo XX", protagoniza la exposición 'Des de les fronteres del silenci', que puede visitarse en el recibidor del Vicerrectorado de Formación Permanente y Lenguas de la Universidad de Alicante (UA).

La muestra fue creada por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) para conmemorar el año dedicado a esta escritora de Altea (Alicante) y ahora llega a la UA de la mano de los profesores y comisarios de la exposición Joan Borja y María Àngels Francés, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Sánchez-Cutillas es una escritora "singular" en el marco de las letras valencianas contemporáneas, y es la nieta por vía materna del historiador y folclorista alteano Francesc Martínez i Martínez, de quien escribió la biografía 'Francisco Martínez, un humanista alteano (1866-1946)', si bien ha sido reconocida, "sobre todo", como autora de 'Materia de Bretanya'.

También publicó estudios sobre historia y literatura medieval, como 'Don Jaime el Conquistador en Alicante', 'Lletres closes de Pere el Cerimoniós endreçades al Consell de València', 'La Fàbrica Vella, dita de Murs i Valls' o 'Jaume Gassull, poeta satíric valencià del segle XV'.

En el terreno literario, ha continuado la UA, "destacó en el cultivo de la poesía", con volúmenes como 'Un món rebel', 'Conjugació en primera persona', 'Els jeroglífics i la pedra de Rosetta' o 'Llibre d'Amic e Amada'.

En prosa creativa publicó 'El llamp i la sageta dels records' y 'A la reverent e honrada sor Francina de Bellpuig, monja professa al convent de la Puritat e cara cosina nostra'. Además, es autora de "importantes" trabajos, como los poemarios 'Joiosa guarda' y 'De la cendra i la flama' o el ensayo 'Violant d'Hongria'.