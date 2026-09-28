El cartel de Sant Donís 2026 del Ayuntamiento de València reivindica la tradición de compartir la 'mocadorà'

Cartel de Sant Donís 2026 del Ayuntamiento de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha dado a conocer el cartel que anuncia este año la celebración de Sant Donís, el día de los enamorados valencianos que se celebra cada 9 d'Octubre. Esta imagen es obra de Anna Devís y Daniel Rueda, tándem de artistas visuales valencianos conocidos por su fotografía conceptual, construida sin manipulación digital.

La imagen representa a una familia que comparte una mocadorà alrededor de una mesa que también alude a este dulce tradicional. El concejal de Comercio, Santiago Ballester, ha celebrado este lunes este cartel que apuesta por "la calidez de los encuentros intergeneracionales alrededor de la mesa".

El cartel "concibe Sant Donís como una gran excusa colectiva para celebrar el amor en todas sus formas, una fiesta intergeneracional para compartir con las personas queridas, ya sean parejas, amigos o familiares, alrededor de la mesa, que es el espacio sagrado de reunión y hermandad tan característico de nuestra cultura", ha destacado.

Según ha resaltado el edil, "esta imagen, además, entrelaza el hábito valenciano de reunirse para comer y disfrutar con una de las piezas más características de la mocadorà y de la pastelería artesana valenciana, el tronador".

"Esta concebida y construida de cero en un set físico de manera totalmente manual, la fotografía ofrece una doble lectura donde la fuerza del conjunto da paso a una riqueza de detalles que se descubre poco a poco, poniendo en valor la capacidad de la festividad para seguir generando recuerdos y tejiendo vínculos: una prueba de que Sant Donís no es solo una tradición del pasado, sino una fiesta más viva que nunca", ha explicado.