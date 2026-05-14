Casa 47 sortea 67 viviendas de la convocatoria para municipios afectados por la dana en Valencia, con 6.715 solicitudes

Torrent, dipuesto a ceder suelo municipal a Casa 47 - AYUNTAMIENTO DE TORRENT

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Casa 47, empresa de vivienda pública del Gobierno, ha sorteado ante notario este jueves las 67 viviendas de la convocatoria piloto de vivienda asequible en municipios afectados por la dana en la provincia de Valencia, donde se han registrado hasta 6.175 solicitudes.

Las 67 viviendas de Valencia tienen una superficie media de 75 metros cuadrados y el precio medio de alquiler es de 486 euros. Estas viviendas están ubicadas en municipios afectados por la dana: Riba-roja del Turia (22), Vilamarxant (15), Carlet (9), Vinalesa (6), Yátova (5), Rafelbunyol (4), Albalat dels Sorells (2), Albuixech (2) y Montserrat (2).

Las viviendas se pondrán a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible y con contratos de hasta 75 años, con un primer período de 14 años que se prorrogará cada siete años tras verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso.

El sorteo se ha realizado mediante un sistema informático del Colegio General del Notariado para garantizar la total transparencia en el proceso de asignación de viviendas. Se ha elegido un número de solicitud al azar, a partir del cual se han ordenado, de forma correlativa, el resto de las solicitudes. El acta notarial será publicada en la web de Casa 47.

La entidad comienza ahora el proceso de comprobación de requisitos establecidos en las bases: tener nacionalidad española o residencia legal en España, tener ingresos entre 2 y 7,5 veces el IPREM y no tener vivienda en propiedad. La convocatoria piloto también ha sorteado otras 67 viviendas en Vigo y 37 en Mieres (Asturias).

Desde Casa 47 reiteran su objetivo de crear un parque estatal de vivienda asequible que, en cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, facilite el acceso a una vivienda digna y adecuada a la ciudadanía para siempre. Esta empresa pública actúa en el ciclo residencial completo: desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas.

CARTA DE TORRENT

Por su parte, la alcaldesa de Torrent (Valencia), Amparo Folgado, ha remitido una carta institucional a la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias, para trasladarle formalmente la voluntad del Ayuntamiento de Torrent de participar en la convocatoria estatal para la promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible en municipios afectados por la dana. Esta iniciativa contempla la cesión gratuita de solares municipales para la construcción de viviendas en régimen de alquiler asequible permanente.

En la misiva, el Ayuntamiento de Torrent recuerda su participación en la reunión del pasado 14 de abril en València, en la que responsables del Gobierno y de la entidad pública explicaron la convocatoria. En ese encuentro ya trasladó que muchos municipios, entre ellos Torrent, no disponen actualmente de parcelas públicas que alcancen la superficie mínima exigida en las bases, fijada en 2.500 metros cuadrados.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Torrent aseguran que mantienen una actitud de colaboración institucional y de búsqueda de soluciones que permitan aprovechar esta oportunidad para ampliar el parque público de vivienda asequible en la ciudad.

Una vez finalizada la primera fase de presentación de propuestas, Torrent ha formalizado su participación en la segunda fase de la convocatoria, poniendo a disposición de Casa 47 el suelo municipal actualmente disponible y apto urbanísticamente para este fin. En concreto, ha ofrecido oficialmente una parcela de 1.898 metros cuadrados situada en la calle Juan XXIII y otra de 408 metros cuadrados en la calle Marquesat.

Ambas parcelas cuentan con calificación urbanística compatible con el desarrollo residencial previsto en la convocatoria y representan, según el Ayuntamiento, "una oportunidad real para desarrollar vivienda asequible en Torrent y avanzar en políticas de acceso a la vivienda adaptadas a las necesidades actuales de la ciudadanía".

En la carta también se recuerda el acuerdo aprobado por el pleno municipal de Torrent para instar a adaptar determinados criterios de la convocatoria para facilitar la participación de los municipios afectados por la dana, con la petición de reducir de 2.500 m2 a mil la superficie mínima exigida para los solares.

"Desde el Ayuntamiento de Torrent seguimos trabajando para aprovechar todas las oportunidades que permitan ampliar la oferta de vivienda asequible y avanzar en la recuperación de nuestra ciudad tras la dana --expresa la primera edil--. Torrent quiere formar parte activa de este proyecto, aportando suelo municipal y colaborando con el resto de administraciones para que estas medidas puedan traducirse en oportunidades reales para las familias torrentinas".