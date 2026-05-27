Castelló alcanzó un 85% de ocupación hotelera el pasado fin de semana gracias a citas deportivas y culturales - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 27 May. (EUROPA PRESS) - -

La ciudad de Castelló registró el pasado fin de semana una ocupación hotelera del 85 por ciento, un dato que confirma la consolidación del binomio entre deporte y turismo como uno de los principales motores de dinamización económica y proyección exterior del municipio. La intensa agenda de eventos ha favorecido una notable afluencia de visitantes y un importante impacto en el sector servicios, especialmente en alojamiento, restauración y ocio, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Entre las principales citas destaca la celebración del Campeonato de Europa de Atletismo de Clubes, una competición de primer nivel internacional que ha tenido lugar durante dos jornadas en las pistas municipales de Gaetà Huguet. El evento ha reunido a más de 500 atletas de élite, integrados en 11 equipos masculinos y 13 femeninos procedentes de 12 países europeos, entre ellos España, Italia, Portugal, Reino Unido, Finlandia, Países Bajos o Turquía, entre otros.

A esta competición se suma el Campeonato de España Cadete Masculino de Voleibol, celebrado en Castellón entre el 20 y el 24 de mayo, que ha reunido a cerca de 1.000 participantes entre jugadores, técnicos y acompañantes, con un total de 32 equipos procedentes de distintos puntos del país. Este evento ha contribuido de forma significativa a la ocupación hotelera registrada, prolongando la actividad turística durante varios días y generando un destacado movimiento económico en la ciudad.

Asimismo, la agenda cultural del fin de semana se ha visto reforzada con el concierto del grupo Hombres G, que congregó a miles de asistentes y volvió a situar a Castellón como una "ciudad preparada para acoger grandes espectáculos musicales, con capacidad de atracción tanto para público local como visitante".

También hay que añadir a esta extensa agenda cultural la decimotercera edición de la Feria Marte, celebrada este fin de semana en el Auditorio de Castellón, que contó con una asistencia de 8.000 visitantes y generó un impacto económico de 375.000 euros.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha subrayado que "este nivel de ocupación demuestra el éxito de una estrategia turística basada en la desestacionalización y en la atracción de eventos de primer nivel que llenan la ciudad de actividad durante todo el año". En esta línea, ha señalado que "Castellón está consolidando una imagen sólida como destino competitivo, capaz de combinar deporte, cultura y ocio con un impacto directo en la economía local y en la creación de empleo".

Por su parte, Maica Hurtado, concejal de Deportes, ha destacado "la excelente coordinación entre áreas municipales y organizadores para que la ciudad pueda acoger eventos de esta magnitud con plenas garantías". Hurtado ha añadido que "la apuesta por el deporte como motor turístico no solo posiciona a Castellón en el mapa nacional e internacional, sino que también genera beneficios directos para la hostelería, el comercio y el conjunto del tejido económico local".