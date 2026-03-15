Castelló despide la Magdalena 2026 con un "espectacular" Vítol de "luz, color, pólvora y pasión"

Castelló despide la Magdalena 2026 con un "espectacular" Vítol - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ DE LA PLANA

CASTELLÓ, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Castelló de la Plana ha despedido la Magdalena 2026 con un "espectacular" Vítol de "luz, color, pólvora y pasión", destaca el Ayuntamiento, que ha hecho notar que la fiesta comenzó pasada por agua y con el Pregó retrasado, pero "ha terminado con la gente disfrutando y sintiendo".

Las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, han gritado desde el balcón del Ayuntamiento 'Magdalena' y el público reunido en la plaza Mayor y sus alrededores ha respondido con el tradicional 'Vítol'.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha celebrado "el gran ambiente que se ha vivido durante todas las fiestas" y ha puesto en valor la participación registrada en actos, plazas, gaiatas y collas.

"Han sido unas fiestas muy vividas en la calle, que es donde realmente se siente la Magdalena. Hemos contado con actos para todas las edades y la respuesta de los castellonenses ha sido magnífica", ha señalado la primera edil, quien ha felicitado a la Junta de Fiestas por la organización y por el desarrollo de unas celebraciones fundacionales "muy especiales e inolvidables".

Los momentos previos al espectáculo del Magdalena Vítol se han vivido "con especial intensidad" durante el desfile final, que este año ha contado con cerca de 955 participantes, un 10% más que el año pasado. El recorrido ha comenzado en la avenida Rey Don Jaime y ha continuado por las calles Colón, Enmedio, Gasset, Mayor y Arcipreste Balaguer, hasta llegar a la plaza Mayor.

El desfile ha estado encabezado por la Policía Local, seguida de las bandas de música que este año han participado en el XXXV Festival Internacional de Música de Festa. A continuación han desfilado las collas participantes, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, los 19 sectores gaiateros y las Damas de la Ciudad. Cerrando el desfile ha estado la Reina Infantil, Ana Colón, acompañada por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló, y la Reina, Clara Sanz, junto a la Banda Municipal.

Como marca la tradición, antes del Magdalena Vítol se ha disparado la traca final, obra este año de la Pirotecnia Reyes Martí, de Burriana, que ha partido desde la plaza Mayor y ha recorrido las principales calles del centro de la ciudad hasta finalizar en la plaza Mayor.

APAGADO DE LAS 19 GAIATAS

Con motivo de la despedida, también se ha procedido al apagado de las luces de las 19 gaiatas de los distintos sectores de la ciudad, en un instante especial que ha estado acompañado por las palabras de las Reinas.

Con la plaza Mayor y sus aledaños llenos, Castelló ha vivido un espectáculo final, producido por La Fam, "cargado de emoción" para despedir una Magdalena 2026 inolvidable. El acto se ha planteado como un viaje a través del tiempo, recorriendo distintas generaciones de la fiesta y tomando como uno de sus símbolos la figura del Pregonero, tan ligada al inicio de la Magdalena a través de los versos de Bernat Artola, con los que cada año arrancan las fiestas fundacionales.

Ha sido, sin duda, un homenaje muy sentido a la historia y al alma de la Magdalena, que ha cautivado a todos los asistentes. El espectáculo ha ido enlazando algunos de los momentos más significativos de las fiestas mediante una puesta en escena envolvente, apoyada en una proyección de 360 grados en la que se han combinado historia, tradición y nuevas tecnologías.

La noche finaliza con el castillo de fuegos artificiales de Pirotecnia Peñarroja, que ha puesto el colofón a la Magdalena 2026. "Luz, color, pólvora y pasión se han unido así en un cierre espectacular que ha vuelto a demostrar la intensidad y el sentimiento con los que Castellón vive sus fiestas", concluyen desde el consistorio.