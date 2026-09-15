Castelló muestra en Sevilla el potencial de su gastronomía de la mano de Saborea España - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 15 Sep. (EUROPA PRESS) - -

Castelló ha mostrado durante ayer y hoy en Sevilla la riqueza y diversidad de su gastronomía con motivo de su participación en Auténtica Premium Food, uno de los principales encuentros nacionales vinculados a la alimentación, la gastronomía y el turismo gastronómico. El Patronato de Turismo ha acudido a esta cita de la mano de Saborea España, dando a conocer la oferta gastronómica de la ciudad y acercando al público profesional y visitante algunos de sus productos y elaboraciones más representativas.

La presencia castellonense en la feria ha contado con un espacio propio desde el que se ha promocionado Castelló como destino de turismo gastronómico, poniendo en valor tanto sus productos tradicionales como la oferta de sus restaurantes y la variedad de propuestas vinculadas al territorio.

Uno de los principales atractivos de la participación ha sido la programación de cuatro talleres gastronómicos protagonizados por tres chefs de la ciudad. Silvia Vives, del restaurante Le Bistrot; Jesús Milián, chef del Casino Antiguo; y Cristian Granero, del restaurante Anhelo, han sido los encargados de trasladar hasta Sevilla algunos de los sabores más característicos de Castellón.

Silvia Vives ha participado en dos de las demostraciones. En una de ellas ha preparado un chimo con sardina de bota, recuperando uno de los sabores tradicionales de la gastronomía castellonense y mostrando cómo la cocina local puede reinterpretar productos y recetas de siempre desde una perspectiva contemporánea.

Jesús Milián ha protagonizado otros dos talleres, con una propuesta centrada en la canana rellena de longaniza y otra dedicada a los productos de lonja, poniendo en valor tanto uno de los embutidos más representativos de la gastronomía local como la riqueza de los productos procedentes del mar y la tradición pesquera de Castellón.

El último de los talleres ha reunido a Cristian Granero y Silvia Vives, con una demostración dedicada a diferentes productos típicos de Castelló y a la variedad de ingredientes y elaboraciones que forman parte de la gastronomía de la ciudad y su entorno.

FORTALEZA

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha puesto en valor la participación de Castellón en esta cita y ha destacado que la gastronomía es una de las grandes fortalezas de Castellón como destino turístico. "Tenemos que seguir llevándola fuera de nuestra ciudad para que cada vez más personas conozcan todo lo que tenemos que ofrecer", ha dicho.

La edil ha defendido también la importancia de utilizar la gastronomía como una vía para proyectar una imagen más completa de la ciudad. "No queremos que quienes visitan Castellón se lleven únicamente una imagen de nuestras playas o de nuestro patrimonio, sino también el recuerdo de nuestros sabores, nuestros productos y nuestra forma de entender la gastronomía", ha subrayado.

La participación en Auténtica Premium Food se integra en la estrategia del Patronato de Turismo para reforzar el posicionamiento de Castelló como destino gastronómico y contribuir a la desestacionalización de la actividad turística, promocionando la gastronomía como un atractivo capaz de generar interés durante todo el año.

Castelló se incorporó a Saborea España durante FITUR del pasado año, una plataforma que permite a la ciudad participar en diferentes ferias y encuentros gastronómicos nacionales e internacionales y reforzar su presencia como destino vinculado a la cocina, el producto local y el turismo gastronómico.