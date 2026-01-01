Castelló recibe el año 2026 con una celebración masiva en la Puerta del Sol con música en directo

Nochevieja en Castelló - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Multitud de personas disfrutaron en Castelló de la Plana de la gran fiesta de Nochevieja con la que la ciudad despidió el año 2025 y dio la bienvenida a 2026. En esta edición, la iniciativa, que empezó a implantarse el pasado año, ha superado "con creces" las expectativas puestas en esta ocasión, "con un mayor despliegue de medios técnicos de luz, sonido y pantallas, así como una mayor apuesta por efectos especiales, pirotécnia y animación", según ha destacado el consistorio en un comunicado.

La alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, estuvo entre los asistentes, igual que la concejala de Fiestas, Noelia Selma, o el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, entre otros miembros de la corporación.

Una de las grandes novedades fue la música en directo, además de Dj, y la proyección, sobre las fachadas de los edificios que rodean la Puerta del Sol, los números del 1 al 12 a medida que iban sonando la campanadas para que el público pudiera comerse las uvas, o los gajos de naranja, como optaron "muchos de los presentes apostando por el sabor local" y la tradición en la ciudad.

La gala arrancó en torno a las 23:00 horas con la bienvenida de los presentadores Jordi Vera y Sandra Navarro y las actuaciones de Carlos Bru. Como novedad este año una actuación en directo que interpretó dos clásicos navideños: 'All I Want for Christmas Is You', de Mariah Carey y 'Un año más' de Mecano.

Begoña Carrasco ha agradecido la respuesta del público y ha destacado que "un año más Castellón demuestra que está a la altura de las grandes capitales organizando desde el Ayuntamiento eventos como este, con el que pretendemos llegar a todos los públicos, como así ha sido". "Las campanadas infantiles de por la mañana fueron un éxito en cuanto a participación, movilizando a miles de familias, y también lo han sido las campanadas de medianoche, pensando siempre en el Castellón de todos", ha apuntado.

Un remate pirotécnico dio la bienvenida al nuevo año y, a continuación, la música continuó con la sesión del DJ Elías Posh y Dj Óscar Nadal, que hicieron bailar al público durante horas.

La primera edil también ha destacado especialmente el trabajo coordinado entre las Concejalías de Fiestas, Seguridad, Infraestructuras y Movilidad y de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de los medios sanitarios "velando por el buen desarrollo de la celebración, ya que un evento de estas características requiere de un importante despliegue de medios técnicos y humanos".

NOCHEVIEJA EN EL GRAO

En el distrito marítimo, la teniente alcalde, Ester Giner, también ha hecho balance "muy positivo de la participación en todas las iniciativas que se programaron".

La última noche del año se vivió con especial intensidad en el Grao, con una programación festiva que se desarrolló a lo largo de toda la jornada. Las actividades arrancaron a las 11.00 horas en el Edificio del Reloj con las campanadas infantiles y ya por la tarde, a partir de las 17.30 horas, comenzó el popular tardeo navideño en la Sala Grau, con la animación musical del grupo Alhaire.

La celebración continuó por la noche, a partir de las 23.30 horas, con la actuación de DJ y el audiovisual 'El Grau hacia el 2026' en el Edificio del Reloj, que sirvió como preámbulo para la llegada de las doce campanadas y la bienvenida al Año Nuevo. Tras el cambio de año, la fiesta se trasladó, de 1.00 a 5.00 de la madrugada, a la Sala Grau.