Castellón.- Sucesos.- Detenido tras apuñalar a su expareja, enfermera en el Centro de Salud de Benicàssim

CASTELLÓ 16 Feb. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre este lunes por supuestamente agredir con un arma blanca a su expareja, una enfermera en el Centro de Salud de Benicàssim (Castellón), según han confirmado fuentes del instituto armado y de la Subdelegación del Gobierno.

El suceso, adelantado por el diario Levante, se ha producido esta mañana en el Centro de Salud de Benicàssim, tras supuestamente propinar un hombre varias puñaladas a su expareja, la cual se encuentra herida.

Los servicios médicos han atendiendo a la enfermera, la cual ha sido trasladada en una ambulancia del SAMU al Hospital General de Castellón con pronóstico reservado, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).