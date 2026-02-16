Igualdad recaba datos sobre la muerte de una mujer en Benicàssim (Castellón) como presunto crimen machista

La ministra de Igualdad, Ana Redondo. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad está recabando datos de un nuevo presunto caso de violencia de género ocurrido este lunes 16 de febrero en el Centro de Salud de Benicàssim (Castellón), donde una enfermera ha sido asesinada presuntamente por su expareja. Si se confirma, aumentarían a 7 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 y a 1.350 desde el 1 de enero de 2003 cuando se empezaron a recabar estos datos.

Así lo ha confirmado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género este lunes en un mensaje en la red social 'X', consultado por Europa Press.

Por su parte, fuentes del instituto armado y de la Subdelegación del Gobierno han confirmado que la Guardia Civil ha detenido a un hombre este lunes por supuestamente agredir con un arma blanca a su expareja, una enfermera en el Centro de Salud de Benicàssim (Castellón).

El suceso, adelantado por el diario Levante, se ha producido esta mañana en el Centro de Salud de Benicàssim, tras supuestamente propinar un hombre varias puñaladas a su expareja.

Los servicios médicos han estado atendiendo a la mujer en el centro de salud y posteriormente fue trasladada en una ambulancia del SAMU al Hospital General de Castellón con pronóstico reservado, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Finalmente, la sanitaria ha fallecido, según el instituto armado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido "más seguridad" en los centros de salud y protocolos específicos en las administraciones tras la muerte de la mujer.