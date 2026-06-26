Castillo del Papa Luna, epicentro de la música barroca con el Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola

Presentación del Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 26 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación Provincial de Castellón convertirá el Castillo del Papa Luna en el epicentro de la música barroca con el Festival de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, "una cita que se mantiene con el paso de los años y que sigue creciendo en calidad, en proyección y en capacidad de emocionar al público", ha resaltado el diputado de Cultura de la institución provincial, Alejandro Clausell.

El diputado provincial ha participado en la presentación de la XXXI edición del festival que se celebrará del 24 de julio al 2 de agosto, consolidándose como una de las propuestas culturales más singulares de la provincia al convertir el Castillo de Peñíscola en un escenario privilegiado para la música y la cultura, según ha informado la Diputación en un comunicado.

Así, acompañado por el alcalde de Peñíscola y vicepresidente de la institución provincial, Andrés Martínez; la directora adjunta de Música i Cultura Popular, Beatriz Traver; el director del Festival de Música Antigua y Barroca, Leonardo Marqués; y el director del Castillo del Papa Luna, Manuel Nañez, el diputado responsable del área de Cultura ha puesto en valor el trabajo de la Consellería de Cultura, así como la implicación de todas las instituciones que hacen posible que el festival crezca cada año, con una programación "diversa y de gran calidad".

Y es que este evento, que se celebrará en el Castillo del Papa Luna y el Palacio de Congresos de Peñíscola, no es únicamente un programa de conciertos, sino "un proyecto cultural con gran acogida entre el público que cada año llena de vida estos espacios", ha asegurado Alejandro Clausell.

El Festival Internacional de Música Antigua y Barroca propone una completa y amplia programación, con propuestas que "dialogan con distintas tradiciones, estilos y sensibilidades", ha señalado el diputado. Edición tras edición, "el festival consigue algo que no siempre es fácil, mantener la fidelidad al repertorio histórico sin dejar de emocionar al público", ha indicado Clausell, quien ha insistido diciendo que "si hay algo que hace único a este festival es su escenario".

"No es lo mismo escuchar música barroca en cualquier sala que hacerlo en Peñíscola, con el Castillo del Papa Luna como telón de fondo", ha comentado el diputado provincial. Este entorno convierte cada concierto en "una experiencia completa, donde patrimonio, música y ciudad se difunden de una manera difícil de replicar en otro lugar", ha asegurado.

En este sentido, Alejandro Clausell ha reiterado el compromiso de la Diputación de Castellón por este modelo de cultura y ha animado a la ciudadanía a "disfrutar de esta nueva edición con curiosidad, con sensibilidad y también con esa capacidad de dejarse sorprender porque la buena música siempre consigue provocar".

PROGRAMACIÓN

El Festival iniciará su programación el viernes 24 de julio a las 20.30 horas con el pasacalle heráldico de La Regalada, que recorrerá el casco antiguo de Peñíscola para dar el pistoletazo de salida a ocho intensos días de programación.

El mismo viernes 24 tendrá lugar a las 22.30 horas el primer gran concierto de esta edición en el Castillo del Papa Luna, con la propuesta del grupo valenciano Mediterrània Consort, con la soprano Aurora Peña y David Antich a la flauta de pico y la dirección, que pondrán en escena el programa 'A furore ad gloriam".

El sábado 25 de julio a las 22.30 horas, Capella de Ministrers llevará su programa 'El conqueridor', dedicado a la figura de Jaume I, al Palacio de Congresos, con dirección de Carles Magraner y la Agrupación Vocal Capella de Ministrers.

El domingo 26 de julio a las 22.30 llegará al festival la primera propuesta internacional de esta edición, los taiwaneses The Gleam Ensemble, que pondrán en escena en el Castillo del Papa Luna el programa 'De carne y aliento: el arte de disminución en el mundo de los Habsburgo'.

El lunes 27 de julio será el turno de los asturianos Forma Antiqva, con el programa 'De Sópitu', dirigido por Aarón Zapico, que se interpretará en el Castillo del Papa Luna a las 22.30 horas.

La segunda agrupación internacional, los alemanes Ensemble 1700, llegará a Peníscola el martes 28 de julio a las 22.30 horas con el programa 'Follias!', con flauta de pico y dirección de Dorothee Oberlinger, la soprano Hélène Walter y el violín y la danza de Yves Ytier.

El miércoles 29 de julio a las 22.30 horas, el Palacio de Congresos recibirá a los catalanes Ensemble Contratemps con la propuesta escenificada 'Los elementos: ópera y flamenco' a partir de la partitura del mallorquín Antonio Literes.

El jueves 30 de julio a las 22.30 horas en el Castillo del Papa Luna tendrá lugar el concierto conjunto del grupo valenciano Qvinta Essençia y el grupo de Castilla-León Ensemble Arquivolta, con el programa 'A la caza de los sentidos', que pone en escena un repertorio alrededor de un día de caza.

El prestigioso grupo vocal británico Stile Antico cerrará la participación internacional en el festival con su concierto el viernes 31 de julio a las 22.30 horas en el Castillo del Papa Luna, en el que interpretarán el programa 'Postales polifónicas', con un recorrido por diferentes ciudades europeas.

El último gran concierto de la 31.ª edición del festival será el sábado 1 de agosto a las 22.30 horas en el Castillo del Papa Luna con el grupo madrileño La Ritirata, que contará con la actriz Manuela Velasco y la dirección del violonchelista Josetxu Obregón para poner en escena el programa 'Amor místico: música y poesía'.

Además, el Festival continúa en su apuesta por incluir una programación destinada al público familiar. Así, el domingo 2 de agosto a las 12.00 horas tendrá lugar el espectáculo 'Follia d'amore. Al voltant dels quatre afectes de l'amor' en el Palacio de Congresos, a cargo de la Camerata Antiga del Conservatorio Superior de Música de Castellón.

Como broche final a la 31.ª edición, el festival concluirá con el tradicional espectáculo piromusical, con el título 'Foc Barroc' y a cargo una vez más de Pirotècnia Tomàs de Benicarló. La playa norte de Peñíscola acogerá este espectáculo en la noche del domingo 2 de agosto, a partir de las 00.00 horas.

ENTRADAS

Las entradas anticipadas para los conciertos del festival ya están a la venta, a un precio de 15 euros, en la página web del festival. A partir del 15 de julio también se podrán adquirir en las taquillas situadas en la Casa de l'Aigua, de la Plaza de Santa María y los días de concierto en el Castillo.

Las entradas para el espectáculo familiar 'Follia d'amore', del día 2 de agosto a las 12.00 horas en el Palacio de Congresos son gratuitas y pueden descargarse en taquilla.ivc.gva.es o recogerse físicamente en las taquillas.