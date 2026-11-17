La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, durante el acto de inicio de campaña del PPCV, a 12 de noviembre de 2026, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso por Valencia y alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha replicado la presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, que el Estado "no reparó ni un centímetro" de las carreteras titularidad de la Generalitat afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, por lo que le ha exigido "que no mienta" y que "no se ponga medallas" con la gestión de la catástrofe que provocó 234 fallecidos en la provincia.

Así ha reaccionado la primera edil, en declaraciones a los medios en la sede del PPCV, a la entrevista que protagonizó este pasado lunes Sánchez en Telecinco en el marco de la campaña de las elecciones generales del 29N.

El presidente sostuvo que el Gobierno no tomó el mando de la emergencia porque el entonces jefe del Consell, Carlos Mazón, no quiso cederlo. Según argumentó Sánchez, la posición que adoptó fue que la Comunitat Valenciana coordinara la respuesta mientras el Gobierno estaba a su lado "apoyando y poniendo recursos". Además, subrayó que incluso reconstruyeron muchas de las carreteras e infraestructuras que eran competencia autonómica, de la Diputació de València o de los ayuntamientos.

Al respecto, Catalá ha afirmado que en el PP les ha "sorprendido absolutamente" que Sánchez "verbalizara algo que es literalmente falso sobre la reconstrucción". "Esto es total y absolutamente falso. (...). El Gobierno de España no reparó ni un centímetro de ninguna carretera de la Generalitat; lo hizo la Generalitat", ha recalcado.

"Semanas después de la dana, las 18 carreteras de la Generalitat que se habían visto afectadas volvieron a recuperar la conectividad. A partir de ahí, la Generalitat ha destinado 77 millones de euros a reforzar su seguridad, a mejorar la seguridad de las infraestructuras y, sobre todo, a recuperar no solo esa movilidad, sino una movilidad más segura", ha expuesto.

La candidata 'popular' ha reprochado a Sánchez que "después de escuchar aquello tan doloroso de 'si quieren ayuda que la pidan'", ahora "venga a decirnos que el Estado reparó algo que reparó a pulmón la Generalitat". A su juicio, con estas palabras "se visibiliza clarísimamente lo que es Pedro Sánchez: mentira, 'fake' y bulo, sobre todo en la dana, que es lo más doloroso".

"YA ES EL COLMO"

Y ha abundado: "La dana nos ha supuesto un dolor muy importante a los valencianos, sus palabras nos dolieron muchísimo. Pero ahora escuchar que se ponen las medallas de reparar unas carreteras que no reparo el Gobierno, sino la Generalitat, ya es el colmo".

Es por eso que Catalá ha instado al PSOE a que prepare "mejores argumentarios" a Sánchez y "que intenten darle los papeles correctos" para que "no se líe en las entrevistas". "Que no mienta, y menos con la dana. Con la dana mentiras no", ha enfatizado.