Catalá asegura que "hay diálogo" con la Acampada y espera que "fructifique" para la campaña de Navidad

Numerosas personas durante la acampada por el derecho a la vivienda, en la Plaza del Ayuntamiento - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha asegurado que "hay diálogo" e "interlocución" con la Acampada por el derecho a la vivienda instalada desde hace semanas en la plaza del Ayuntamiento. Además, ha mostrado su confianza en que ese diálogo "fructifique" de cara a la campaña de Navidad, ya que ha subrayado su importancia para el "comercio de proximidad" de la ciudad.

"Aquí no estamos hablando de luces de Navidad ni de campaña de Navidad. Aquí estamos hablando de comercio de proximidad. Y el comercio de proximidad también hay que defenderlo", ha reivindicado a preguntas de los periodistas por las críticas de la Acampada de falta de interlocución con el Ayuntamiento, por si le preocupa que "peligre" la campaña navideña por el mantenimiento de las tiendas en la plaza y por si tiene prevista alguna reunión con los acampados.

Catalá ha hecho hincapié en que "los acampados han tenido interlocución con el Ayuntamiento" desde que solventaron "junto con ellos" la celebración de los actos del pasado 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana. "Por tanto, no es verdad que no tengamos diálogo", ha recalcado.

También ha indicado que tuvieron "un diálogo muy fructífero del que ellos dieron buena cuenta de cara al temporal" de la semana pasada: "Les avisamos, pusimos a su disposición bomberos y policías locales, estuvimos a su lado".

Dicho esto, ha explicado que el Ayuntamiento ha trasladado a la Acampada que campañas como la de Navidad son "necesarias" para que los comerciantes puedan "cerrar el año de forma equilibrada". "Aquí estamos defendiendo a los que levantan la persiana, los que dan puestos de trabajo, los que están en servicio de la economía, los pequeños comerciantes", ha recalcado.

Y ha zanjado: "Entonces yo creo que ahí hay un diálogo, me consta que hay un diálogo con los comerciantes y espero que fructifique. Nosotros siempre estamos a disposición, lo hemos estado en el 9 d'Octubre, lo hemos estado en el temporal, siempre estamos a disposición".

"NINGUNA PROPUESTA"

Por su parte, desde la Acampada han emitido un breve comunicado este martes en respuesta a las declaraciones de Catalá: "Queremos aclarar que, hasta la fecha 26/10/2026, no hemos recibido ninguna comunicación oficial ni propuesta de reunión por parte del Ayuntamiento".

"Valoramos cualquier disposición al diálogo, pero consideramos necesario que esta se traduzca en hechos concretos", subrayan, y reiteran su "voluntad de establecer una mesa de negociación real, con interlocutores definidos, compromisos concretos y mecanismos de seguimiento para abordar nuestras reivindicaciones en materia de vivienda".