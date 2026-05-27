Catalá cree que la legislatura está "finiquitada" y dice que el Gobierno "solo piensa en resistir" ante sus "escándalos"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha sostenido que España atraviesa un momento "políticamente muy complicado" y ha opinado que la legislatura "está finiquitada", situación ante la cual, ha afirmado, el Gobierno central "solo piensa en resistir y no está pensando en el bien general". "No hay proyecto político y la única estrategia política del 'sanchismo' para sostenerse es el enfrentamiento institucional y el bloqueo", ha manifestado.

Además, ha cargado contra el Gobierno de España por la falta de Presupuestos Generales del Estado y el "bloqueo y silencio injustificado" sobre el estudio informativo del proyecto para soterrar las vías de Serrería en la capital valenciana, que permitiría eliminar "esa cicatriz ferroviaria que afecta a una parte fundamental de nuestra ciudad como es la fachada marítima".

En un acto organizado por 'El Confidencial' este miércoles en València, ha defendido que, frente a un Ejecutivo central "sumido en escándalos judiciales y sin presupuestos", las ciudades deben "gestionar" y tienen "la responsabilidad de que este país no caiga".

Así lo ha manifestado el día en que el juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente del partido, Ana María Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez. Las imputaciones se han conocido después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

Sobre las cuentas generales, la responsable municipal ha denunciado que, por la falta de presupuestos, no se han actualizado las entregas a cuentas a los municipios y la ciudad de València "está recibiendo 120 millones de euros menos de lo que nos corresponde".

Frente a ello, ha argumentado que se resiste "a vivir en un país y con un Gobierno que está en el bloqueo constante" y ha defendido su modelo "centrado en la gestión, en defender el interés general y, sobre todo, en avanzar". "Hace tres años, los valencianos votaron un cambio porque sentían que la ciudad había perdido ambición, autoestima y oportunidades. Y votaron cambio para tener una ciudad que recuperara el liderazgo y la agilidad que había perdido", ha proclamado.

Tres años después, ha sacado pecho de que la capital valenciana hoy "vuelve a creer en sí misma": "Volvemos a ser una ciudad referente, que crece, que cuida de sus vecinos, que vuelve a poner sus servicios públicos a punto para ofrecer el mejor servicio a sus ciudadanos".

SU MODELO: ESTABILIDAD, SEGURIDAD E IDENTIDAD

Un modelo basado, según ha especificado la alcaldesa, en la estabilidad, la seguridad y la identidad. Sobre la primera, "para quien quiere emprender, agilizando la concesión de licencias, reduciendo burocracia y desbloqueando inversiones; para atraer talento, innovación y oportunidades; y para atacar el gran problema de las ciudades y la gran preocupación de la ciudadanía como es la falta de oferta de vivienda y los elevados precios".

Respecto a la seguridad, Catalá ha destacado que la gestión les ha permitido "incrementar la plantilla de la Policía Local en 250 nuevos agentes, invertir mayores recursos y crear y reforzar unidades especializadas en situaciones como el orden público y la convivencia, o la violencia contra las mujeres".

"El resultado es que València es hoy más segura. Somos una de las ciudades donde más ha bajado la delincuencia en los dos últimos años, frenando una dinámica diametralmente opuesta que se vivía en los años de gobierno de la izquierda", ha reivindicado.

Y en cuanto a la identidad, ha advertido de que una ciudad que la pierde también pierde "su alma" y ha celebrado que la capital "ha vuelto a reconciliarse con lo que es: una ciudad orgullosa de su patrimonio, de su historia y de sus tradiciones, una ciudad que vuelve a proyectar referentes universales como Sorolla o Valdés, una ciudad en la que la cultura no es algo accesorio, sino una clave de bóveda en la construcción de su futuro".

Por todo ello, María José Catalá ha asegurado que, pese al "bloqueo" del Gobierno de España, la ciudad de València "avanza", y ha ratificado que su prioridad es "gestionar, estar centrada en los vecinos y avanzar".

MEDIOS "LIBRES Y VALIENTES"

En otro orden de asuntos, y con motivo del 25 aniversario de 'El Confidencial', la alcaldesa ha señalado que, en un entorno de "cada vez mayor saturación informativa, cuando no desinformación", la gestión pública "exige liderazgo para no verse comprometida ni condicionada y cumplir con los compromisos adquiridos".

"En un tiempo en el que el ruido quiere imponerse al análisis, en el que la velocidad amenaza con desplazar al criterio y en el que la polarización condiciona el debate sosegado y moderado, contar con medios libres y valientes es más importante que nunca", ha remarcado.