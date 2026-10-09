Catalá destaca la convivencia en la plaza de "distintas sensibilidades" y lanza un mensaje de concordia el 9 d'Octubre

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, durante el acto institucional del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha enfatizado el mensaje de "concordia" en este 9 d'Octubre y ha puesto como ejemplo la convivencia "con respeto de distintas manifestaciones y sensibilidades" en la Plaza del Ayuntamiento de València, donde se encuentra instalada la Acampada por el derecho a la vivienda y también se celebran algunos de los actos del programa oficial de la festividad.

La primera edil, en declaraciones a los medios antes de iniciarse el recorrido de la tradicional Procesión Cívica, ha enviado "un mensaje de felicitación para todos los valencianos en nombre de todo el Ayuntamiento de València y en un día tan único, tan propio, tan identitario y tan nuestro como es el 9 d'Octubre".

Catalá ha reconocido que este Dia de la Comunitat Valenciana es algo "distinto" por la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I y "también porque se han producido en la Plaza del Ayuntamiento distintas reivindicaciones, distintas sensibilidades, que se han concentrado en el mismo lugar".

"Pero como ayer pasó por la noche --ha continuado-- se ha producido con absoluta concordia y respeto, cosa que yo creo que representa mejor que nada el carácter de los valencianos".

La alcaldesa ha reconocido que "estos días han sido complejos y exigentes", pero ha insistido en que "la mayor muestra del carácter del pueblo valenciano se está produciendo estos días: ayer en esta plaza estuvieron conviviendo distintas sensibilidades, manifestaciones y reivindicaciones, con todo el respeto".

"Y yo pienso que hoy ha de ser un día igual, de concordia, de concordia y de concordia, para que todos se sientan cómodos en el 9 d'Octubre, porque la Plaza del Ayuntamiento de València no es del Ayuntamiento, es la plaza de los valencianos y de todos, al igual que la Procesión Cívica de todos y el día 9 d'Octubre es el día de todos los valencianos".

Sobre la suspensión de la mascletà prevista inicialmente en la Plaza del Ayuntamiento, y que se ha suspendido por la presencia de la Acampada, ha dicho que "es verdad que nos hubiera gustado celebrarlo con pólvora al final de la llegada de la Procesión Cívica porque la pólvora es un elemento identitario propio de nuestro pueblo y hoy no podrá ser".

"CON TODOS LOS HONORES"

En este sentido, ha aseverado que "ha sido una renuncia en aras a que todas las distintas sensibilidades de la plaza pudieran convivir en este espacio". Y ha puesto en valor que "hemos podido organizar con diálogo con las personas que están aquí concentradas y acampadas, hemos podido organizar la Procesión Cívica con todos los honores, sin desviar ni un ápice su recorrido para que la Real Senyera entre al Ayuntamiento con todos los honores".

"Así que creo que hay que lanzar un mensaje de concordia, concordia, concordia y concordia, que ya demasiado polarizada está nuestra sociedad, ya demasiada tensión existe en la calle, que nadie le ponga un ápice más de tensión a la calle de nuestras ciudades. La gente necesita tranquilidad, necesita solución a sus problemas, necesita vivir en paz y necesitamos concordia y respeto", ha repetido la alcaldesa, que, por último, ha animado a valencianos y visitantes a comprar la 'mocaorà' artesana propia de este día de los enamorados en la Comunitat.