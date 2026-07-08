Catalá, ante la jueza para testificar en la causa de la dana

Un agente de Guardia Civil ante los juzgados de Catarroja, donde hoy declara Catalá por la dana - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha acudido esta mañana a los juzgados de la localidad valenciana de Catarroja para testificar en la causa de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

La primera edil, que estaba citada a las 9.30 horas, se ha presentado antes de las 9 horas en las instalaciones judiciales y ha entrado por el garaje. En la puerta principal la esperaban diferentes medios de comunicación.

No es la primera alcaldesa que acude a testificar al juzgado en esta causa, en la que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso. De hecho, mañana está citado el alcalde de Cheste, José Morell; y anteriormente también declararon, entre otros, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.