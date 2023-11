Catalá fija el 12 de diciembre para estrenar los cambios de tráfico en Colón tras su reforma

Afirma que las medidas de flexibilización de la APR "a priori son definitivas" y que son "una muy buena solución" para los vecinos

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, prevé que el próximo 12 de diciembre se puedan estrenar los cambios de tráfico hechos en la calle Colón tras su remodelación, con la que se implantan dos carriles para el tráfico privado cumpliendo así su compromiso electoral.

Catalá ha recordado, en declaraciones a los medios de comunicación, que la puesta en marcha de los cambios en esta vía está vinculada a la conclusión de las obras de la calle de San Vicente, que "acabarán probablemente a final de esta semana". "Entonces, se retomarán las obras de la calle Colón para que puede reabrirse el día 12 de diciembre", ha apuntado.

Así, la primera edil ha recalcado que nadie se puede "sorprender" porque cumpla con su compromiso electoral de "devolver la normalidad" a la calle Colón.

María José Catalá, preguntada por si el Ayuntamiento dispone de un informe sobre el impacto de contaminación por el aumento de la circulación de los vehículos privados, ha aclarado que "no han dejado de pasar" nunca los turismos por esta vía y ha señalado que con el diseño del anterior equipo de gobierno --el Governs del Rialto formado por Compromís y PSPV-- "circulaban más vehículos pesados al haber dos carriles para la EMT, lo que daba a Colón el aspecto de "una estación de autobuses al aire libre".

Por lo tanto, ha justificado, "no es que carguemos de más tránsito a la calle Colón, sino que hemos recuperado el tránsito privado reconduciendo además siete líneas de la EMT, que vuelven al centro de la ciudad". Se trata de las líneas 4, 11, 16, 26, 31, 32 y 70.

En ese sentido, también se ha referido al informe realizado por un técnico del consistorio sobre la reordenación del tráfico en la calle Colón por su apertura desde Porta de la Mar en el tramo de la calle de la Paz entre Marqués de Dos Aguas y la Plaza la Reina y ha señalado que hacía referencia a una propuesta ya descartada: "Se trata de un informe que nadie pidió a nadie y que un técnico municipal decidió hacerlo y además sobre una propuesta que no era la propuesta definitiva".

Catalá ha aseverado que ese estudio "se subió a la plataforma justo en el momento en el que la oposición tenía acceso al visor", lo que ha generado "una polémica que no lleva a ningún lado". Por contra, ha recalcado: "Nosotros no vamos a hacer nada que no esté totalmente visado por técnicos municipales y que no sea perfectamente legal".

Respecto a las críticas del sector del taxi por esta reordenación de la calle Colón, ha señalado que en su comunicado "también han reconocido que el gobierno municipal ha hecho una interlocución muy fluida con ellos y que hemos hecho muchos gestos para intentar ayudar". En ese sentido, ha aprovechado para reclamar "una reflexión conjunta" con el sector más allá de la calle Colón porque "el servicio del taxi debe mejorar mucho ya que los vecinos demandan más presencia".

APR

Por otro lado, ha asegurado que las medidas de flexibilización adoptadas en el acceso al Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella tras escuchar a los vecinos "a priori son definitivas", aunque "hay que ver cómo evolucionan": "Estas cosas siempre hay que ver cuando entran en funcionamiento cómo se desarrollan".

Así, ha defendido que es una decisión que han pensado "mucho durante los últimos meses" a la que han dado "muchas vueltas y creo que es una muy buena solución para los vecinos". En ese sentido, ha resaltado que a la asociación de vecinos de Ciutat Vella, que estaba en la mesa de movilidad, estaba "totalmente de acuerdo con las modificaciones que hemos aportado para darle mayor flexibilidad a la APR" y que solo la asociación de Amics de Carme la critica.

"Pero eso no quiere decir que los vecinos en general no estén de acuerdo, no están de acuerdo a Amics del Carmen y a pesar de ello tienen que reconocer que hemos hecho un esfuerzo también por intentar atender otras reivindicaciones que ellos también solicitaban", ha recalcado.

Por último, ha resaltado que siguen trabajando en la normativa de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con el objetivo de poder avanzar a final de año alguna medida. En cualquier caso, ha garantizado: "Vamos a cumplir la ley, que a nadie le quepa la menor duda, pero evidentemente lo que no vamos a hacer es generar un perjuicio a los vecinos y que de un día para otro no puedan acceder a sus domicilio".