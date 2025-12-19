Catarroja renombra un parque y una plaza en homenaje a la solidaridad y el voluntariado

Catarroja renombra dos espacios públicos en homenaje a la solidaridad y el voluntariado - AYUNTAMIENTO CATARROJA

VALÈNCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) ha aprobado el cambio de denominación del parque ubicado en la confluencia de la Ronda Nord con la avenida Príncipe de Asturias, un espacio que hasta ahora no contaba con una denominación reconocida, que pasará a llamarse Parc de la Solidaritat. Además, ha renombrado la plaza conocida popularmente como María Madre como la Plaça dels Voluntaris.

Con esta nueva denominación se pretende poner en valor la solidaridad como un elemento central de la identidad colectiva de Catarroja, un valor que ha estado muy presente en la vida del municipio y que ahora quedará reflejado de manera permanente en uno de sus espacios públicos.

"Este nombre representa una manera de reconocer aquello que nos define como pueblo y que se manifiesta especialmente cuando más lo necesitamos", expresa la alcaldesa, Lorena Silvent.

El cambio de nombre del parque --propuesto a instancia del PP y aprobado tras el correspondiente debate plenario y con la abstención de Vox-- responde a la voluntad de reconocer y visibilizar la importancia de la ayuda mutua, el compromiso social y la convivencia, "principios que forman parte del día a día de la ciudadanía y que contribuyen a fortalecer la cohesión del municipio".

La iniciativa pone además el acento en el papel de la juventud, especialmente activa durante los momentos más difíciles vividos tras la dana. "Los espacios públicos también cuentan historias y transmiten valores, y es importante que esos valores sean compartidos y reconocibles para toda la ciudadanía", añade la primera edil.

Desde el consistorio explican que este tipo de acuerdos permiten dotar de significado al espacio público, convirtiéndolo también en un lugar de memoria compartida y de valores colectivos.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Catarroja ha aprobado la denominación de Plaça dels Voluntaris de la dana para la plaza conocida popularmente como plaza María Madre, en reconocimiento a todos los voluntarios que acudieron a ayudar al municipio en momentos especialmente difíciles.

Este acuerdo, impulsado a partir de una iniciativa popular y respaldado por todos los grupos municipales, quiere dejar constancia del agradecimiento colectivo a quienes ofrecieron de manera desinteresada su tiempo, su esfuerzo y su apoyo a Catarroja.