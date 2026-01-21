El CCCC abre temporada con dos muestras que reivindican los nuevos lenguajes de las artes digitales - CCCC

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) abre temporada con dos muestras que reivindican los nuevos lenguajes de las artes digitales. 'El Ritual de Respawn', de la artista valenciana Ana Esteve, y la propuesta colectiva 'Circuito cerrado' reflexionan sobre el mundo gamer, las relaciones humanas y la empatía.

La presentación de las exposiciones ha tenido lugar este martes en el Centre del Carme y ha contado con la presencia de su director-gerente, Nicolás Bugeda, así como de la artista Ana Esteve y del comisario de 'Circuito Cerrado', Cayetano Limorte.

Nicolás Bugeda ha señalado que estas dos muestras permiten abrir en el centro "un capítulo" en el que se busca potenciar y reivindicar "los nuevos lenguajes" de las artes digitales que, según ha indicado, "no" han tenido "tanta presencia en centros culturales".

Por un lado, la artista Ana Esteve ha explicado que el nombre de su muestra 'El Ritual de Respawn' --ubicada en la Sala 1 y disponible hasta el 5 de abril-- hace alusión a un término que se usa en el lenguaje de los videojuegos que significa "el acto de desaparecer y volver a desaparecer", lo que le ocurre a un personaje cuando muere, que desaparece pero "si vuelves a jugar, se le da otra oportunidad y vuelve a aparecer".

Esteve ha explicado que empezó a reflexionar sobre esta idea cuando, hace dos años, descubrió que "algunos desarrolladores de videojuegos habían concebido sus juegos como si fueran una simulación de lo que es la reencarnación" por lo que empezó a preguntarse "qué valor tiene la vida en el entorno de los videojuegos y, sobre todo, qué valor tienen las experiencias en entornos virtuales".

Como resultado de estos planteamientos se desarrollaron dos obras. En primer lugar, 'Gamer Dreams', un grabación de vídeo donde "la cámara se comporta como un observador que viaja a modo de traveling por diferentes lugares que son los espacios físicos reales" donde "se producen las experiencias virtuales": "Primero pasaremos por un centro de datos, luego pasaremos por un cibercafé de gaming, luego hay un recinto de eSports y, por último, un templo budista", ha indicado, y ha añadido que eligió colocar un templo por el concepto de 'respawn' vinculado a la reencarnación del personaje.

HISTORIAS QUE LA MAYORÍA DE USUARIOS COMPARTEN

Y, en segundo lugar, la pieza que da nombre a la exposición que se plantea como la otra parte de la experiencia donde el usuario se "mete dentro de la pantalla a través del relato de cuatro personajes que se cuentan entre ellos historias que han vivido jugando".

Así, Esteve ha destacado que, a partir de estas historias personales, se tratan "temas universales como es la muerte, el amor, las relaciones o las comunidades que se crean dentro de los videojuegos", todo ello "ilustrado con gameplay" y con Inteligencia Artificial que le ha permitido "recrear estos personajes".

Finalmente, la artista ha aclarado que su trabajo busca ofrecer otra perspectiva sobre las pantallas con lo que trata de "conocer y dar luz un poco a otro tipo de historias que no se conocen mucho" y que "la mayoría de usuarios comparten".

Por otro lado, la muestra colectiva 'Circuito cerrado' --en la Sala 2 y que se podrá ver hasta el 12 de abril-- propone una reflexión en torno a los conceptos de "empatía, amor y soledad", a partir de la concepción del sujeto como "circuito cerrado".

A través de la práctica de la escultura, el dibujo, el videoarte y el cine, trece artistas de distintas generaciones y contextos transitan en torno a cuestiones cuya base filosófica atraviesa la historia del pensamiento, de Oriente a Occidente, hasta nuestros días.

Según ha señalado su comisario, el recorrido expositivo se articula en dos niveles. En el primero, las obras de Inma Femenía, Takahiko limura, Almudena Lobera, Laura Ramírez Palacio, Kentaro Taki, Manuel Saiz y Kei Uruno "indagan en la creación del yo, del otro y de lo real como elaboraciones mediadas por el lenguaje y los dispositivos de percepción".

"LA FRAGILIDAD DE LOS ESTRATOS DE SENTIDO"

Sus piezas "ponen de manifiesto la fragilidad de los estratos de sentido que organizan la experiencia: superficies que prometen estabilidad pero que operan como interfaces, velando la inestabilidad profunda sobre la que se erigen", ha apuntado.

En el segundo, las obras de Marta Azparren, Ana Esteve Reig, EXONEMO, Jean Genet, Aya Momose y Arata Mori "confrontan el deseo de trascender esa clausura, el impulso de escapar del circuito pese a que ese gesto desemboca siempre en la aparición de otra configuración simbólica, otro intento de relación que, lejos de cancelar el encierro, lo reformula bajo nuevas condiciones".

Así, Cayetano Limorte ha afirmado que Circuito Cerrado "no ofrece síntesis ni resolución, sino la constatación de un límite, ese en el que el lenguaje y las formas de relación revelan simultáneamente su potencia y su fracaso".