CCOO denuncia agresiones físicas, verbales y sexuales de internos a trabajadoras de una residencia de Sagunto

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Camp de Morvedre-Alt Palància ha advertido de "la grave situación de inseguridad" que sufren las trabajadoras de una residencia de Sagunto (València) al ser "objeto de agresiones físicas, psicológicas y sexuales" por parte de algunos internos violentos y que ya han sido denunciados a la Policía Nacional.

Al respecto, la secretaria general de CCOO Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Camp de Morvedre-Alt Palància, Minerva Almor Ruiz, ha explicado a Europa Press que en esta residencia conviven personas mayores con internos en la Unidad de Trastornos de Conducta (UTC), y y pacientes de servicios sociales gestionado por el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) y algunos de los usuarios son "personas agresivas".

Ante esta situación, CCOO ha mantenido reuniones con la dirección del centro, ha formulado requerimientos formales exigiendo medidas preventivas y ha puesto los hechos en conocimiento de la Conselleria de Servicios Sociales y del IVASS. Sin embargo, ante la falta de respuestas "eficaces", ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que investigue la gestión preventiva y la protección dispensada a las trabajadoras, según ha informado el sindicato en un comunicado.

"Las agresiones han alcanzado un nivel absolutamente intolerable. Estamos hablando de agresiones físicas e incluso sexuales, como tocamientos o intentos de besos, que han llevado a denuncias policiales, secuelas psicológicas, bajas laborales, traslados a otros centros de trabajo y hasta resoluciones judiciales de protección para algunas trabajadoras dictando órdenes de alejamiento", relata el comunicado.

Según CCOO, las trabajadoras acuden a sus puestos de trabajo con "miedo". "No podemos normalizar que quienes cuidan de las personas más vulnerables tengan que poner en riesgo su propia integridad física y psicológica para desempeñar su labor", ha exigido el sindicato.

Desde la Conselleria de Servicios Sociales han señalado a Europa Press que han contactado con la empresa gestora para conocer "con exactitud" los hechos y qué es lo que ha sucedido y se coordinarán con ellos para que, una vez conozcan la situación, "poner en marcha todas las medidas necesarias".

SEGURIDAD Y SALUD, "PRIORIDAD ABSOLUTA"

Por su parte, el secretario general de CCOO Camp de Morvedre-Alt Palància, Sergio Villalba, ha añadido en el comunicado que la seguridad y la salud de las trabajadoras son "una prioridad absoluta" y ha advertido: "si las medidas necesarias no llegan de forma inmediata, CCOO responderá con toda la contundencia sindical necesaria para defender a la plantilla.

Por ello, el sindicato exige "la adopción urgente de medidas extraordinarias de protección, el refuerzo de personal, la revisión integral de los protocolos frente a agresiones y la implantación de recursos de seguridad adecuados para evitar nuevos episodios violentos".

Asimismo, ha anunciado el inicio de una campaña de movilizaciones, concentraciones y acciones reivindicativas, que irá "incrementándose mientras no se garantice la seguridad de las profesionales". "No vamos a parar hasta que las trabajadoras puedan desarrollar su trabajo en condiciones seguras. No vamos a esperar a que ocurra una desgracia irreparable para actuar", ha apostillado.