CCOO PV advierte de que las desigualdades "persisten" y el paro aumenta entre mujeres y jóvenes

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VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO PV ha afirmado que los datos del paro de octubre arrojan una lectura "positiva" en términos de creación de empleo en el territorio, pero ha advertido de que las desigualdades "persisten" y de que el paro aumenta entre mujeres y jóvenes.

También ha comentado que el paro aumenta en 6.716 personas respecto a septiembre y en 8.745 respecto a octubre de 2025. Así, estima que aunque el incremento es moderado en comparación con el crecimiento de la afiliación, "debemos prestar atención a su evolución y a los colectivos en los que se concentra". "La dinámica está relacionada, en parte, con la estacionalidad del mercado laboral valenciano y con la finalización de contratos vinculados a la temporada turística", ha dicho.

Por sectores, el paro aumenta principalmente en los servicios, con 4.122 personas más, y entre quienes buscan su primer empleo, con 2.431 personas más. "Este último dato puede estar relacionado con el proceso de regularización, que también está favoreciendo que personas que anteriormente permanecían fuera de los registros de empleo se incorporen a los servicios públicos de empleo", ha apuntado.

El incremento del desempleo afecta especialmente a las mujeres y a las personas jóvenes. El paro femenino aumenta en 4.483 personas, frente a las 2.233 en el caso de los hombres. Las mujeres representan ya el 61,2% del total de personas desempleadas en la Comunitat, "lo que vuelve a evidenciar la persistencia de las desigualdades de género en el mercado laboral".

"También resulta preocupante el aumento del desempleo juvenil, ya que entre las menores de 25 años hay 2.129 desempleadas más que el mes anterior y 3.193 más que hace un año", ha apostillado. "Necesitamos reforzar las políticas activas de empleo dirigidas a la juventud y garantizar oportunidades laborales que no se basen en la temporalidad y la precariedad", ha señalado.

Por territorios, el paro aumenta en las tres provincias, con el mayor incremento en Alicante, donde se registran 3.400 personas desempleadas más. En cuanto a la afiliación, el crecimiento se produce también en las tres provincias, pero destaca especialmente Valencia, con cerca de 28.900 afiliaciones más respecto al mes anterior.

"NO BASTA CON CREAR EMPLEO"

"En un contexto en el que el coste de la vivienda absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos, tener trabajo ya no garantiza poder acceder a una vivienda ni desarrollar un proyecto de vida autónomo", ha denunciado la secretaria de Empleo y Juventud de CCOO PV.

Por eso, junto al crecimiento del empleo, CCOO ve "imprescindible" avanzar en la mejora de las condiciones laborales y salariales, reforzar los servicios públicos y abordar el problema de la vivienda. "Tres cuestiones fundamentales que legitiman la pertinencia de una convocatoria de huelga general el próximo 11 de noviembre", ha recordado.