CCOO PV exige un mayor avance en la implantación de la Ley de Dependencia, con 23.000 personas a la espera de prestación

Publicado 13/12/2018 10:59:50 CET

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO PV ha exigido este jueves un "mayor avance" en la implantación de la Ley de Dependencia, con motivo del cumplimiento este viernes del décimo segundo aniversario de la norma, fecha en la que recuerda que todavía 23.000 personas en la Comunitat Valenciana están a la espera de recibir una prestación o servicio, una situación que requiere de una respuesta "más contundente" por parte de la administración valenciana.

El sindicato ha reclamado en un comunicado el cumplimiento de los plazos, un incremento de las plazas públicas y una financiación autonómica adecuada. Según CCOO PV, "a pesar de los avances alcanzados en el incremento del número de personas atendidas y la reducción de la lista de espera, sigue siendo insuficiente".

"Son miles de personas y familias cuya situación de indefensión requiere de una respuesta mucho más contundente por parte de la administración valenciana", por tanto lo que reclama que se elimine "de una vez por todas la lista de espera", ha exigido.

CCOO PV exige que se cumplan los plazos establecidos en la normativa para valorar y recibir una prestación, así como un incremento de las plazas públicas en residencias, centros de día y viviendas tuteladas. No obstante, la central sindical celebra que, desde hace unas semanas, "se esté procediendo a la devolución de las minoraciones en la prestación y los copagos aplicados ilegalmente por el PP".

"Pero todavía queda mucho por hacer", ha hecho notar, y considera "esencial seguir desarrollando todas las prestaciones que prevé la Ley de Dependencia en los ámbitos autonómico y estatal, la implantación de forma generalizada de la figura del asistente personal y el desarrollo de los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal".

Para CCOO PV, es "imprescindible garantizar un incremento en la financiación" y cree que es el momento de que el Gobierno de España "ponga una solución a un problema que no puede demorarse más". "Las dificultades para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no deben utilizarse como excusa para no mejorar la financiación en dependencia", ha recalcado CCOO PV.

El sindicato sostiene que es "urgente que llegue a las autonomías una financiación adecuada y suficiente para asegurar los recursos necesarios que permitan alcanzar la plena implantación de la Ley". "Hay que seguir trabajando para lograr estos objetivos y en este camino, CCOO PV seguirá defendiendo los derechos sociales de las personas en situación de dependencia y de sus familias", ha asegurado.