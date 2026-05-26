CCOO PV irá a los tribunales si los presupuestos rebajan la asignación a sindicatos: "Nos tendrán enfrente"

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y la secretaria general de CCOO PV, Ana García, durante la atención a los medios en la marcha dentro de la jornada sindical 'Salario, techo y tiempo', a 26 de mayo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha reivindicado que los presupuestos de la Generalitat de 2026, que negocian PP y Vox, recojan la asignación a los sindicatos en compensación por su "papel constitucional" y el trabajo que desarrollan.

"Si va aparejada en los presupuestos, que parece ser que están ahí negociando, una rebaja, nos van a tener enfrente y haremos como nuestros compañeros y compañeras en Castilla y León. Todo lo que suponga una agresión la llevaremos a los tribunales", ha avanzado, a preguntas de los medios sobre cómo puede afectar el acuerdo entre PP y Vox a la actividad y el presupuesto sindical.

Este martes, PP y Vox han anunciado un acuerdo para aprobar a finales de julio en Les Corts los presupuestos autonómicos para 2026, tras haber negociado una serie de medidas basadas en tres pilares: la prioridad nacional, una "importante" reducción fiscal y abordar el problema de acceso a la vivienda. El síndic de Vox, José Mª Llanos, ha afirmado que "se van a favorecer nuevos recortes a las subvenciones a la patronal y a los sindicatos".

Preguntada por cómo afecta el acuerdo a los sindicatos, Ana García ha señalado que desconoce los términos de esos presupuestos pero "es cierto que Vox nos tiene un poco, por así decirlo de forma coloquial, entre ceja y ceja".

"Se les olvida a Vox que los sindicatos tenemos un papel constitucional reconocido en el artículo 7 de la Constitución, que hacemos una labor de negociación de convenios colectivos para toda la clase trabajadora, esté afiliada o no y que además negociamos una serie de derechos sociales para los trabajadores y para las trabajadoras. Insisto, estén afiliados o no lo estén", ha expuesto la dirigente de CCOO PV.

De este modo, Ana García ha hecho hincapié en el "papel institucional y constitucional" que las organizaciones sindicales realizans "para el conjunto de la sociedad", y ha denunciado que desde el Consell "están sistemáticamente vulnerando ese derecho".

"Es como si dijéramos que a los partidos políticos que están en el artículo 6 de la Constitución no se les tuviese que regular ningún tipo de ayuda o compensación por el trabajo que hacen para la sociedad en su conjunto", ha reprochado.