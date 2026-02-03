El Centre del Carme Cultura Contemporània presenta el 5 de febrero el tango contemporáneo del dúo Cuacci-Agri

Imagen del violinista Pablo Agri y el pianista Juan Esteban Cuacci - GVA

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acoge este jueves 5 de febrero, a las 18.30 horas, el concierto del dúo Cuacci-Agri, que reúne a "dos de las figuras más reconocidas" del tango contemporáneo: el pianista Juan Esteban Cuacci y el violinista Pablo Agri.

La Sala Refectori del Centre del Carme será el escenario de un concierto de entrada gratuita en el que el dúo de músicos argentinos interpretará un repertorio de tango renovado que integra jazz, música de cámara e improvisación, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

Al tándem Cuacci-Agri, le acompañará la voz de la cantante bonaerense residente en València Analía Bueti, reconocida en 2002 con la marca país Argentina por su labor difusora del tango en su faceta de cantante, así como de productora y directora de espectáculos.

Cuacci y Agri pertenecen a dos sagas de destacados músicos argentinos. Agri es heredero directo de la tradición de su padre Antonio Agri, quien fuera músico de Astor Piazzolla. El piano de Cuacci proviene de una virtuosa estirpe musical, sobrino de la cantante Susana Rinaldi e hijo del gran director de la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Carlos Cuacci.

Su repertorio abarca obras propias y versiones profundamente personales de clásicos del tango, desde Piazzola y Salgán hasta Rovira, Troilo o Arolas, "siempre con un enfoque contemporáneo que trasciende géneros".

Ambos están unidos por una "profunda raíz en el tango, heredada y reinventada, el dúo de violinista y pianista representa una destacada propuesta de tango contemporáneo de cámara, caracterizada por un diálogo íntimo y técnico entre ambos instrumentos".

Su lirismo orquestal y la energía jazzística generan "un diálogo donde el tango se reencuentra con su espíritu más libre y creativo". Además, combinan "tradición y modernidad" y "logran fusionar este género con otras expresiones musicales".

El dúo Cuacci-Agri se ha presentado en los principales escenarios de Argentina. Cuentan con una amplia trayectoria internacional en el tango y la música clásica, y han sido reconocidos por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como Personalidades destacadas de la Cultura.