El Centre del Carme homenajea a la "visionaria" Juana Francés con una muestra que evoca las 'Memorias del suelo'

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) rinde homenaje a la "visionaria" artista alicantina Juan Francés (1924-1990) con la exposición 'Memorias del suelo'. - CCCC

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) rinde homenaje a la "visionaria" artista alicantina Juan Francés (1924-1990) con la exposición 'Memorias del suelo', que analiza cómo la creadora estudió el papel de la tierra "como un espacio vivo, en constante mutación y contenedor de futuras memorias del ahora".

La muestra, que se inaugura este viernes y estará abierta al público hasta el próximo 4 de octubre, se ha presentado en una rueda de prensa que ha contado con la presencia de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, el director-gerente del Consorci de Museus y del Centre del Carmen, Nicolás Bugeda; la comisaria del proyecto, Núria Montclús, y algunos de los autores que participan en la selección.

La exposición toma como hilo conductor cuatro piezas de la autora alicantina para mostrar su evolución creativa. En ella, los artistas Esther Gatón, Elena Lavellés, Menhir, Daniel Ortega, Miguel Sbastida, Julia Varela y Laia Ventayol exhiben sus trabajos inspirados en las morfologías del suelo y sus problemáticas.

La comisaria ha destacado que 'Memorias del suelo' representa "la conciencia de nuestro impacto sobre la Tierra y de su temporalidad geológica". El conjunto de obras "investiga cómo, en las prácticas artísticas contemporáneas, la superficie terrestre es tomada como fuente creativa de la que afloran nuevas realidades, nuevas críticas y nuevos imaginarios posibles vinculados a nuestra existencia", ha añadido.

La sala ofrece un recorrido a través de tres fases que marcan la trayectoria de la artista. La primera saca a la luz la etapa más personal de Juana Francés. Para ello, los miembros que organizaron la exposición transportaron piedras desde Godella: "Estas piedras no son de la Palma, no son de su casa, sino que las hemos traído de Godella, precisamemente para evitar el impacto ecológico. Además, traer las piezas era muy caro y evidentemente, lo que tenía sentido era vincularlo al lugar, vincularlo al Centre del Carme", ha explicado Núria Montclús.

El inicio de la sala representa "la materialidad, el suelo, la arena, y cómo la piedra crea una conexión directa con el individuo y la experiencia humana y personal". A lo largo de la exposición, lo anterior "se va reconvirtiendo en un mundo capitalista" y refleja "cómo explotamos el suelo, cómo se establece esa crítica y ese repensar y cómo se introduce el residuo", al que Juana Francés dedica la última parte de su obra. Esta tercera fase salta a una representación más actual, juntando el arte con las nuevas tecnologías.

Francés se convirtió en la única integrante mujer del grupo de 'El Paso', el colectivo fundado en febrero de 1957 en Madrid, con pintores como Antonio Saura, Manolo Millares o Rafael Canogar. "Es un recuperar. En su momento, la artista, siendo mujer además, fue ninguneada, no se le daba ningún tipo de voz. Pero, realmente, quizás es la que tiene una voz más actual hoy en día", ha remarcado Núria Montclús.

Por su parte, Nicolás Bugeda ha descrito la propuesta artística como "una enorme reflexión" que parte de "la obra y el icono artístico de la Comunitat Valenciana de Juana Francés". También ha resaltado la influencia que supone para todo el sector nacional en cuanto a "su manera de ver y reflexionar sobre el territorio".

Y la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha manifestado que "una de las mejores formas de rendir homenaje" a los artistas locales "es observar la influencia que su obra ha tenido en las generaciones de creadores y creadoras actuales".

Asimismo, ha compartido que la nueva exposición "permite establecer un puente entre el arte de la segunda mitad del siglo XX en España y la creación contemporánea", además de "reconocer cómo la preocupación por nuestro entorno ambiental, que ya formaba parte de la estética de la artista alicantina, sigue vigente hoy con las técnicas y los lenguajes de la contemporaneidad".

UN RECORRIDO POR LAS OBRAS

La muestra se inicia con las piezas 'Composición nº 2' (1960) y 'Sin título' (1960) que pertenecen al periodo en que Juana Francés introduce la superficie terrestre en el cuadro por medio de la arena.

Seguidamente, la instalación de Laia Ventayol reflexiona sobre el valor simbólico que pueden tener las piedras manufacturadas en la construcción al definir lugares de pertenencia. Por su parte, Elena Lavellés muestra un conjunto de trabajos en los que profundiza en las actividades humanas ocultas en las principales zonas extractivas de petróleo, oro y carbón.

Al mismo tiempo, la obra Menhir aborda el proceso de cosecha de la sal como práctica meditativa y explora las múltiples capas simbólicas que ha acumulado este mineral a lo largo del tiempo. Más adelante, la obra 'Tierra de Campos' de Juana Francés introduce la segunda sala donde la tierra da paso a la introducción en su obra de fragmentos de distintos materiales de construcción.

Dentro de este grupo, se encuentra la obra de Miguel Sbastida, que gira en torno a la actual geología mutante del estuario de Bilbao, resultado del pasado industrial de la ciudad. En el caso de Esther Gatón son los residuos plásticos los que transforman el paisaje.

Finalmente, Francés se sumergió en una incesante búsqueda expresiva de su preocupación por la incomunicación humana debida a la tecnología moderna como se puede ver en la obra 'Ser y ecología' (1971).

En relación a esta pieza, se presentan los trabajos de Daniel Ortega, quien parte de los residuos que dejarán los dispositivos cotidianos como los teléfonos móviles o en el caso de Julia Varela, las pantallas de plasma.