El Centro Cultural La Nau de la Universitat de València recibe el Sello del Patrimonio Europeo 2026

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Nau, sede histórica de la Universidad de Valencia, ha recibido el Sello del Patrimonio Europeo que concede la Unión Europea.

Se reconoce así su papel como símbolo del legado educativo y cultural europeo, así como su compromiso con la promoción de la cultura y el conocimiento, informa el Ministerio de Cultura en un comunicado.

La Nau es un lugar "clave" en la historia de la docencia europea. No solo fue el centro del conocimiento en València, sino que su influencia se extendió más allá sus fronteras, llegando a acoger figuras ilustres que desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento europeo como el humanista Joan Lluís Vives, subrayan.

Se fundó en el año 1497 y desde 1999 es un centro cultural consagrado a la difusión del patrimonio que alberga la propia universidad, así como a la gestión de un gran número de actividades culturales, perpetuando la labor como foco de difusión de ideas y conocimientos para la que fue concebida hace más de 500 años.

El Centro Cultural La Nau ofrece una amplia programación que abarca

exposiciones de arte, conferencias, conciertos y representaciones teatrales y de danza. Además, organiza debates y seminarios sobre temas contemporáneos, vinculando la tradición académica con los desafíos actuales, destacando los temas relacionados con Europa y la Unión Europea. Otro de sus objetivos principales es el fomento y promoción de expresiones de cultura creativa contemporánea (artes visuales, cómic, cine, diseño, artes escénicas, poesía y literatura etc.).

La Nau también alberga una biblioteca histórica en la que se encuentran tomos excepcionales que evidencian su legado como centro educativo internacional. Asimismo, el centro opera como museo desde 2022 y cuenta con diversas salas de exposiciones temporales que consolidan a La Nau como un referente en la vida cultural valenciana con vocación internacional.