El centro logístico de Amazon en Onda acoge 'Yes We Talk' para visibilizar y concienciar sobre salud mental laboral

Iniciativa 'Yes We Talk' con la cantante y compositora Mai Meneses y Pilar Lacasa

Iniciativa 'Yes We Talk' con la cantante y compositora Mai Meneses y Pilar Lacasa - AMAZON



CASTELLÓ, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amazon ha puesto en marcha en su centro logístico de Onda (Castellón) la iniciativa 'Yes We Talk', para abrir un espacio de diálogo con el objetivo de visibilizar los diferentes estados emocionales y mentales por los que puede pasar una persona, concienciar sobre la salud mental de los trabajadores y remarcar la importancia de buscar ayuda.

En esta jornada, dirigida a todas las personas trabajadoras del centro, la cantante y compositora Mai Meneses ha compartido su experiencia en una conversación con Pilar Lacasa, que trabaja como Senior RME Technician en el centro de Castellón y se ocupa de la seguridad del equipo de RME.

Mai Meneses ha compartido cómo pasó de la euforia del éxito y de llenar cada día salas de conciertos por todo el país a un estado de ansiedad, presión e inseguridades. "Tenía miedo, me sentía sola a pesar de estar siempre rodeada, y no le conté a nadie todo lo que me estaba pasando", ha reconocido.

La cantante ha hecho hincapié en la importancia de romper el silencio que rodea a la salud mental y de visibilizar estados como la ansiedad o la depresión. Y ha añadido: "Todos podemos estar mal en algún momento, y saber que tienes la ayuda de familiares, amigos, y compañeros es clave en la recuperación".

"Es urgente derribar el estigma que aún arrastran los problemas de salud mental y tenemos que normalizar y facilitar el hecho de pedir ayuda, porque cuánto más se hable del tema, más accesible será para todos emprender el camino de la recuperación", ha asegurado.

Por su parte, Pilar Lacasa ha subrayado que "hacer visible el tabú de la salud mental es básico para el bienestar de todas las personas que formamos Amazon". "Contar con recursos cuando no estamos bien y no sólo en lo relacionado con el entorno laboral, sino por problemas familiares o ajenos al trabajo, es simplemente fantástico", ha manifestado.

"Muchas veces necesitamos hablar con alguien o ponerle nombre a lo que nos pasa. No tenemos por qué sentirnos mal por cómo nos sentimos y permanecer en silencio sólo hace que más gente a nuestro alrededor se sienta igual", ha afirmado.

En esta línea, el director general del centro logístico de Onda, Alejandro Lifante, ha aseverado que el Amazon abogan por "el desarrollo de entornos laborales abiertos e inclusivos". "Tenemos una comunicación constante con los equipos y contamos con programas de asistencia que tienen como objetivo aumentar el bienestar de todas las personas trabajadoras, tanto dentro como fuera del trabajo", ha agregado.

Esta iniciativa se ha organizado en el marco del estudio 'Tabúes en el entorno laboral', elaborado por Amazon e IPSOS, que refleja que a uno de cada tres valencianos le incomoda hablar de salud mental en el trabajo. Así, según el informe, la ansiedad, el estrés o la depresión son un tema de conversación prohibido con las compañeras o compañeros de trabajo.

Paralelamente, las conclusiones destacan que más del 80 por ciento de los jóvenes en la Comunitat Valenciana afirma haber sufrido estrés, y más del 73% ha padecido ansiedad. El 11% pediría ayuda profesional para abordar el estrés y solo un 19% buscaría soporte en caso de ansiedad, según datos del Consell Valencià de la Juventud.

La Comunitat Valenciana es, junto a Castilla y León, la región con mayor prevalencia de cuadros depresivos en España. Según el INE, se han diagnosticado más de 400.000 casos de depresión, cifra que corresponde al 10% de la población mayor de 15 años de la zona y que duplica la media nacional (5,4%).

La depresión es un tipo de trastorno mental, pero la salud mental es un término más amplio que abarca el bienestar emocional, psicológico y social de una persona, y su capacidad para afrontar los retos del día a día, relacionarse con otros y desarrollar su potencial.