CESMCV cifra el seguimiento de la huelga de médicos en el 90% en la Comunitat y Conselleria en el 8,85%

Imagen de médicos valencianos para exigir un Estatuto Marco - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

CESMCV ha cifrado en el 90% el seguimiento de la huelga de médicos y facultativos que no están en servicios mínimos en la Comunitat Valenciana para exigir un Estatuto Marco propio, mientras que la Conselleria de Sanidad sitúa el apoyoal 8,85%.

Los profesionales médicos y facultativos de toda España están convocados a partir de este lunes a una nueva semana de huelga, la segunda de este año dirigida a mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos y reclamar un texto propio que reconozca las particularidades del colectivo. En Valencia esta nueva semana de paros coincidirá con la semana de Fallas.

Así, el sindicato médico señala que la respuesta a la huelga en la Comunitat Valenciana ronda el 90% teniendo en cuenta los servicios mínimos decretados que oscilan entre el 75% y el 100% en los hospitales y en primaria del 50%.

Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad se cifra en el 8,85% el seguimiento de la protesta en la Comunitat Valenciana: un 15,09% en la provincia de Alicante; un 5,89% en la de Castellón y un 6,04% en la de Valencia.

En la Comunitat Valenciana, CESMCV ha convocado concentraciones a las 11.00 horas frente a los centros de salud y hospitales el lunes, martes, miércoles y viernes en Alicante y Castellón, y el lunes, martes y viernes en Valencia. Además, este lunes asistirán a la mascletà de la plaza del Ayuntamiento ataviados con sus batas de médicos y el día 17 habrá una manifestación a las 18.30 horas en Alicante.

Desde los paros que tuvieron lugar en febrero, no se han producido "contactos formales" entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad, según ha señalado el propio Comité. Por parte de Sanidad, la ministra Mónica García se ha dirigido en varias ocasiones a las organizaciones sindicales a través de declaraciones a los medios y se ha tratado de "encauzar el conflicto" con un "acuerdo" con el Foro de la Profesión Médica el pasado 4 de marzo.