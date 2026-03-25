La CEU Cardenal Herrera crea una Cátedra de Investigación en Medicina Regenerativa e Ingeniería de Tejidos

La Universidad CEU Cardenal Herrera crea una cátedra de investigación en medicina regenerativa e ingeniería de tejidos - CEU CARDENAL HERRERA

VALÈNCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia ha puesto en marcha una nueva cátedra de investigación para promover el desarrollo de terapias avanzadas mediante bioingeniería de vanguardia, biofabricación de tejidos y órganos y tecnologías computacionales. Esta nueva cátedra de la CEU UCH se desarrolla en colaboración con la empresa de biofabricación REGEMAT3D.

El director de la nueva Cátedra REGEMAT3D-BAT Institute-CEU UCH es el profesor de este centro José Manuel Baena, investigador principal del Grupo en Biofabricación, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El doctor Baena ha recalcado que la misión de la cátedra es "promover el avance científico en medicina regenerativa e ingeniería de tejidos y la colaboración de los grupos de investigación de la CEU UCH que trabajan en aplicaciones de la bioimpresión 3D de tejidos y órganos, para avanzar en su trabajo de la mano de los socios tecnológicos de esta Cátedra: REGEMAT3D y BAT Institute".

Junto a la promoción de la investigación en estos ámbitos, entre los objetivos están también la formación de los estudiantes de las Ciencias de la Salud de la CEU UCH y de los profesionales sanitarios, así como la divulgación social de estas tecnologías.

"Queremos acercar a los sanitarios, pero también a la sociedad el conocimiento sobre estas áreas de la bioingeniería y la biofabricación de tejidos y órganos para concienciar de que estas tecnologías son el futuro para nuestra salud y de la importancia de su traslación clínica, para que lleguen de forma efectiva a los pacientes", ha afirmado.

Durante la firma del acuerdo de creación de la cátedra, el director de Operaciones (COO) de REGEMAT3D, Pol Oltra, ha destacado "el compromiso con el desarrollo y la traslación clínica de las tecnologías de biofabricación y con la creación de laboratorios inteligentes de investigación avanzada".

"Por eso apoyamos e impulsamos iniciativas como esta Cátedra en una universidad como la CEU Cardenal Herrera, para que estas tecnologías se desarrollen desde grupos de investigación y lleguen a los futuros profesionales sanitarios y a los pacientes", ha recalcado.

Con la creación de esta cátedra, BAT Institute refuerza también su compromiso con la formación y la concienciación social en el ámbito de la bioingeniería y amplía su red de colaboración en investigación, "actuando como hub para conectar a científicos e industria, acelerando la innovación en este ámbito de integración de la bioingeniería y las terapias avanzadas para el tratamiento de pacientes".

El rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Higinio Marín, y la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la CEU UCH, Alicia López Castellano, han suscrito el acuerdo de creación de la nueva Cátedra de investigación con los representantes de REGEMAT3D.

Con esta son ya 17 las cátedras de investigación creadas por la CEU UCH con la colaboración de entidades y empresas para promover la investigación, la formación y la divulgación social en diversas áreas de la salud, la veterinaria, la comunicación, las humanidades y las ingenierías.